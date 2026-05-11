Ймовірні переможці Євробачення 2026: що відомо про фаворитів (фото)

Фінляндія впевнено очолила прогнози букмекерів та фанатські рейтинги напередодні Євробачення-2026, яке пройде у Відні. Унікальне поєднання класики та року від фінського дуету робить їх головними претендентами на кришталевий мікрофон цього року.

В 2026 країну представляє неординарний тандем — відома скрипалька-віртуозниця Лінда Лампеніус та харизматичний рок-виконавець Піт Паркконен. Дует сформувався спеціально для національного відбору, де вони здобули перемогу з рекордним відривом у голосуванні. Фокус розповідає про ймовірних переможців Євробачення 2026.

Про пісню та шанси на перемогу

Конкурсна композиція під назвою "Liekinheitin" (з фін. — "Вогнемет") — це вибухова суміш оперного вокалу, агресивних гітарних рифів та віртуозних партій скрипки.

Наразі Фінляндія посідає першу сходинку з імовірністю перемоги близько 38%. Дует уже переміг у престижному опитуванні Eurojury 2026, де за них віддали голоси як професійне журі, так і глядачі.

Відео дня

Основними суперниками фінів вважають представників Греції (Akylas), Данії (Søren Torpegaard Lund) та Австралії (Delta Goodrem).

Рок-виконавець Піт Паркконен Фото: Instagram

Якщо Фінляндія переможе у Відні, це стане їхньою другою перемогою в історії конкурсу (першу принесли Lordi у 2006 році). Експерти зазначають, що постановка фінів вражає масштабністю: під час репетицій на сцені Wiener Stadthalle було задіяно складні піротехнічні ефекти, що повністю виправдовують назву пісні.

Зазначимо, що ювілейне 70-те Євробачення відбудеться в Австрії завдяки торішній перемозі виконавця JJ. Фінал конкурсу заплановано на 16 травня 2026 року. Фінляндія виступатиме в першому півфіналі 12 травня, а Україна в другому — 14 травня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Редактор відділу "Стиль життя" Володимир Грисюк розповів, як виступила Leléka під час репетиції Євробачення у Відні.

Співачка, авторка пісень, а також телеведуча Анна Тульєва, яка наразі працює у Відні разом з українською командою, не змогла стримати емоцій від виступу Leléka.

Крім того, Фокус розповідав про українських артистів, чия кар'єра пішла на спад після Євробачення.