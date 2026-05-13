Кіт на самокаті та дядько на весіллі: мережа вибухнула мемами з Євробачення-2026 (фото)

12 травня відгримів перший півфінал Євробачення-2026, яке проходить цьогоріч у Відні. Традиційно після та ще під час конкурсу мережею почали гуляти меми.

Фокус, який вчора розповідав про перебіг подій на сцені, зібрав найкращі з них.

Меми з Євробачення

Зокрема, у мережі жартували через "повітряні" візитівки учасників.

Представник Греції Акілас, який проїхався на самокаті, тим часом сильно розсмішив українців. Вони кажуть, що саме так добираються на роботу під час обстрілів.

Оскільки глядачам з України не можна було голосувати у першому півфіналі, про це нагадували. Артем Дамницький пожартував з цього приводу: "Євробачення нагадує, що ніяких виборів в Україні під час війни!"

Особливу увагу привернув представник Італії, якого назвали дядьком, який після вина вирішив привітати молодих на весіллі.

Не залишився без уваги і кенгуру, який вийшов на сцену, аби нагадати, що Австрія — це не Австралія.

Перші фіналісти Євробачення-2026

Молдова : Satoshi — Viva, Moldova!;

: Satoshi — Viva, Moldova!; Швеція : FELICIA — My System;

: FELICIA — My System; Хорватія : LELEK — Andromeda;

: LELEK — Andromeda; Греція : Akylas — Ferto П;

: Akylas — Ferto П; Фінляндія : Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin;

: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin; Ізраїль : Noam Bettan — Michelle;

: Noam Bettan — Michelle; Бельгія : Essyla — Dancing on the Ice;

: Essyla — Dancing on the Ice; Литва : Lion Ceccah — Sólo quiero más;

: Lion Ceccah — Sólo quiero más; Польща : Alicja — Pray;

: Alicja — Pray; Сербія: LAVINA — Kraj mene.

Зазначимо, що автоматично у фінал проходять країни "великої п'ятірки" — Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. Крім того, до фіналу йде Австрія.

Україну цьогоріч представляє співачка Leléka. Наш виступ відбудеться у другому півфіналі, 14 травня, під номером 12.

