Тотальний провал: 5 країн, які цього року дарма їхали на Євробачення (відео)

У гранд-фінал ювілейного 70-го Євробачення пройшли: Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Знавці кажуть, що сильнішої конкуренція буде в другому півфіналі, що відбудеться вже цього четверга, 14 травня. Для кого виступ на конкурсі обернувся тотальним провалом, – читайте у матеріалі Фокусу.

Сан-Марино

Чарівна Сеніт намагалась здивувати Європу своєю піснею Superstar, але щось пішло не так. Постановка, як і сама композиція, аж надто морально застарілі. Виконання невпевнене, новизни немає, як і якихось сенсів. Абсолютно непрохідний номер у рамках конкурсу.

Чорногорія

Тамара Живкович у містичному та готичному образі хотіла взяти епатажністю та напором, але не взяла. Надто непереконливе виконання, ймовірно, відсутність досвіду сценічних виступів та відверто "прісна" пісня, яка чіпає хіба фанатів того жанру.

Грузія

Колектив Bzikebi скакав під On Replay. При всій повазі – це якийсь гурток творчої самодіяльності для тих, хто двічі лишався в одному класі. Можна сперечатися, де більше кітчу: в костюмах, постановці чи самих співах гурту, але ми просто полишимо дискусію. На жаль, цього року вони зайшли не в ті двері.

Португалія

Bandidos do Cante хотіли виїхати на своєму курортному вайбі з серенадою Rosa. Мабуть, хто міг проголосувати за їхній номер, просто заснув на другій хвилині виступу. Прикро, але таке трапляється.

Естонія

Зі всією любов’ю та вдячністю до Естонії, але цього року дещо промахнулися з виступом. Колектив Vanilla Ninja з піснею Too Epic To Be True, хоч і задав драйву, але мелодія не запам’ятовується з першого разу. Якщо двома словами, Авріл Лавін на мінімалках.

