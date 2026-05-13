Тотальный провал: 5 стран, которые в этом году зря ехали на Евровидение (видео)

В гранд-финал юбилейного 70-го Евровидения прошли: Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша. Знатоки говорят, что сильнее конкуренция будет во втором полуфинале, который состоится уже в этот четверг, 14 мая. Для кого выступление на конкурсе обернулось тотальным провалом, — читайте в материале Фокуса.

Сан-Марино

Очаровательная Сенит пыталась удивить Европу своей песней Superstar, но что-то пошло не так. Постановка, как и сама композиция, уж слишком морально устаревшие. Исполнение неуверенное, новизны нет, как и каких-то смыслов. Абсолютно непроходной номер в рамках конкурса.

Черногория

Тамара Живкович в мистическом и готическом образе хотела взять эпатажностью и напором, но не взяла. Слишком неубедительное исполнение, вероятно, отсутствие опыта сценических выступлений и откровенно "пресная" песня, которая трогает разве что фанатов того жанра.

Грузия

Коллектив Bzikebi скакал под On Replay. При всем уважении — это какой-то кружок творческой самодеятельности для тех, кто дважды оставался в одном классе. Можно спорить, где больше китча: в костюмах, постановке или самой песне группы, но мы просто оставим дискуссию. К сожалению, в этом году они зашли не в ту дверь.

Португалия

Bandidos do Cante хотели уехать на своем курортном вайбе с серенадой Rosa. Видимо, кто мог проголосовать за их номер, просто уснул на второй минуте выступления. Обидно, но такое случается.

Эстония

Со всей любовью и благодарностью к Эстонии, но в этом году несколько промахнулись с выступлением. Коллектив Vanilla Ninja с песней Too Epic To Be True, хоть и задал драйва, но мелодия не запоминается с первого раза. Если в двух словах, Аврил Лавин на минималках.

