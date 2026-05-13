Срыв Евровидения в Вене: на концерте начались беспорядки и раздавались крики (фото, видео)

Европейский вещательный союз и австрийский вещатель ORF выпустили совместное заявление относительно скандалов во время выступления участника из Израиля. Активисты, которые поддерживают Палестину, пытались сорвать концерт и кричали в микрофон.

В столице Австрии, Вене, стартовал 70-й юбилейный песенный конкурс Евровидение 2026. В конце концов, удалось определить первую десятку финалистов, которые поборются за победу уже 16 мая. Впрочем, не обошлось без провокаций. По печальной традиции под ударом снова оказалось выступление конкурсанта из Израиля.

Просто нет слов: как Leléka выступила на Евровидении 2026 (видео)

Израиль освистали

10-тысячная аудитория фанатов в Wiener Stadthalle с энтузиазмом встречала каждого артиста, но Ноаму Беттану так не повезло. Его песню освистали протестующие из-за политики израильского правительства в отношении военных действий. В песне исполнитель поднимает тему болезненного разрыва и необходимости оставить токсичные отношения, даже когда это дается непросто.

Поскольку в этом году ORF транслирует "чистую" аудиодорожку, то есть вживую с микрофонов в зале до и во время выступления каждого исполнителя, то зрители имели возможность услышать на фоне недружественные и даже откровенно агрессивные призывы.

Крик в микрофон

Так, один из зрителей, который находился рядом с микрофоном, громко высказал свою позицию, когда артист начал свое выступление, и это было слышно в прямом эфире во время номера.

Позже нарушителя порядка вывела полиция. После этого пришлось усмирять еще трех слишком активных зрителей.

