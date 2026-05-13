Зрив Євробачення у Відні: на концерті почались заворушення і лунали крики (фото, відео)

Європейська мовна спілка та австрійський мовник ORF випустили спільну заяву щодо заворкушень під час виступу учасника з Ізраїлю. Активісти, які підтримують Палестину, намагалися зірвати концерт й кричали в мікрофон.

У столиці Австрії, Відні, стартував 70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення 2026. Зрештою, вдалося визначити першу десятку фіналістів, які позмагаються за перемогу вже 16 травня. Втім, не обійшлося без провокацій. За сумною традицією під ударом знову опинився виступ конкурсанта з Ізраїлю.

Важливо

Просто немає слів: як Leléka виступила на Євробаченні 2026 (відео)

Ізраїль засвистали

10-тисячна аудиторія фанатів у Wiener Stadthalle з ентузіазмом зустрічала кожного артиста, але Ноаму Беттану так не пощастило. Його пісню освистали протестувальники через політику ізраїльського уряду щодо військових дій. У пісні співак порушує тему болісного розриву та необхідності залишити токсичні стосунки, навіть коли це дається непросто.

Відео дня

Оскільки цьогоріч ORF транслює "чисту" аудіодоріжку, тобто наживо з мікрофонів у залі до та під час виступу кожного виконавця, то глядачі мали змогу почути на фоні недружні та навіть відверто агресивні заклики.

Крик в мікрофон

Так, один із глядачів, який перебував поруч із мікрофоном, голосно висловив свою позицію, коли артист почав свій виступ, і це було чути в прямому ефірі під час номера.

Пізніше порушника порядку вивела поліція. Згодом довелось вгамовувати ще трьох надто активних глядачів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Представниця Румунії на 70-му Євробаченні несподівано почала набирати обертів напередодні півфіналу. Організатори конкурсу опублікували фрагмент її виступу – глядачі не очікували настільки епатажної, емоційної та динамічної постановки.

Співачка, авторка пісень, а також телеведуча Анна Тульєва, яка наразі працює у Відні разом з українською командою, не змогла стримати емоцій від виступу Leléka.

А от норвезький скрипаль Олександр Рибак підкорив Євробачення-2009 із результатом, якого до нього не досягав ніхто. Відтоді уже минуло 17 років. Співак відчайдушно намагається повторити колишній успіх.