Євробачення-2026: названо імена перших фіналістів конкурсу (відео)

У першому півфіналі Євробачення-2026 у Відні змагалися 15 країн, і за результатами голосування 10 з них пройшли до гранд-фіналу, який відбудеться вже 16 травня.

Результати оголосили наприкінці ефіру — ведучі назвали країни, які кваліфікувалися, але традиційно без розкриття кількості балів. Детальні результати опублікують уже після завершення шоу. Фокус розповідає, хто змагатиметься за кубок 16 травня.

Перші фіналісти Євробачення-2026

Молдова : Satoshi — Viva, Moldova!;

: Satoshi — Viva, Moldova!; Швеція : FELICIA — My System;

: FELICIA — My System; Хорватія : LELEK — Andromeda;

: LELEK — Andromeda; Греція : Akylas — Ferto П;

: Akylas — Ferto П; Фінляндія : Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin;

: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin; Ізраїль : Noam Bettan — Michelle;

: Noam Bettan — Michelle; Бельгія : Essyla — Dancing on the Ice;

: Essyla — Dancing on the Ice; Литва : Lion Ceccah — Sólo quiero más;

: Lion Ceccah — Sólo quiero más; Польща : Alicja — Pray;

: Alicja — Pray; Сербія: LAVINA — Kraj mene.

Зазначимо, що автоматично у фінал проходять країни "великої п'ятірки" — Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. У цьому списку ще мала би бути Іспанія, але вона відмовилася від участі. Крім того, до фіналу йде Австрія, яка приймає конкурс.

Україну цьогоріч представляє співачка Leléka. Наш виступ відбудеться у другому півфіналі, 14 травня, під номером 12.

Фінляндія має найбільші шанси на перемогу, за даними букмекерів

Сюрпризи гранд-фіналу

Серед запрошених артистів буде Руслана Лижичко, яка принесла Україні першу перемогу на пісенному конкурсі у 2004 році з піснею Wild Dances.

Здивує і Вєрка Сердючка, яка посіла друге місце на Євробаченні-2007 з Dancing Lasha Tumbai.

На сцену у Відні також вийде переможець конкурсу 2009 року Олександр Рибак (його пісня — Fairytale).

За даними провідних букмекерських контор, беззаперечним фаворитом не лише першого півфіналу, а й усього шоу є Фінляндія. Дует скрипальки-віртуозки Лінди Лампеніус та Піта Паркконена з драйвовим треком Liekinheitin (Вогнемет) підірвав чарти після репетицій.

