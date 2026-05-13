Євробачення-2026: названо імена перших фіналістів конкурсу (відео)
У першому півфіналі Євробачення-2026 у Відні змагалися 15 країн, і за результатами голосування 10 з них пройшли до гранд-фіналу, який відбудеться вже 16 травня.
Результати оголосили наприкінці ефіру — ведучі назвали країни, які кваліфікувалися, але традиційно без розкриття кількості балів. Детальні результати опублікують уже після завершення шоу. Фокус розповідає, хто змагатиметься за кубок 16 травня.
Перші фіналісти Євробачення-2026
- Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!;
- Швеція: FELICIA — My System;
- Хорватія: LELEK — Andromeda;
- Греція: Akylas — Ferto П;
- Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin;
- Ізраїль: Noam Bettan — Michelle;
- Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice;
- Литва: Lion Ceccah — Sólo quiero más;
- Польща: Alicja — Pray;
- Сербія: LAVINA — Kraj mene.
Зазначимо, що автоматично у фінал проходять країни "великої п'ятірки" — Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. У цьому списку ще мала би бути Іспанія, але вона відмовилася від участі. Крім того, до фіналу йде Австрія, яка приймає конкурс.
Україну цьогоріч представляє співачка Leléka. Наш виступ відбудеться у другому півфіналі, 14 травня, під номером 12.
Сюрпризи гранд-фіналу
Серед запрошених артистів буде Руслана Лижичко, яка принесла Україні першу перемогу на пісенному конкурсі у 2004 році з піснею Wild Dances.
Здивує і Вєрка Сердючка, яка посіла друге місце на Євробаченні-2007 з Dancing Lasha Tumbai.
На сцену у Відні також вийде переможець конкурсу 2009 року Олександр Рибак (його пісня — Fairytale).
