Фаворити першого півфіналу Євробачення-2026: хто має всі шанси на перемогу (фото)

Сьогодні, 12 травня, у Відні офіційно стартує Євробачення-2026. У першому півфіналі змагатимуться 15 країн за 10 путівок до гранд-фіналу. Поки артисти наносять грим, букмекери вже визначили однозначних лідерів, які не просто пройдуть далі, а й претендують на загальну перемогу в конкурсі.

За даними провідних букмекерських контор, беззаперечним фаворитом не лише першого півфіналу, а й усього шоу є Фінляндія. Дует скрипальки-віртуозки Лінди Лампеніус та Піта Паркконена з драйвовим треком "Liekinheitin" (Вогнемет) буквально підірвав чарти після репетицій.

Шанс на вихід у фінал: понад 97%.

Ймовірність загальної перемоги: 34%

Чим вражають: поєднання агресивного фінського року, живого виконання на скрипці та видовищного вогняного шоу.

Хто ще увійшов до ТОП-5 першого півфіналу?

Окрім фінів, високу підтримку мають представники країн з енергійними поп-композиціями та етнічними мотивами:

1. Греція (Akylas — "Ferto"): Етнічний поп із сучасним саундом вивів Грецію на друге місце в прогнозах. Шанси на фінал — 97%.

2. Ізраїль (Noam Bettan — "Michelle"): Глибока балада, яка стала фаворитом серед професійного журі ще до початку шоу. Шанси — 97%.

3. Швеція (FELICIA — "My System"): Шведська якість та вивірена постановка гарантують країні стабільне місце у лідерах (96%).

4. Хорватія (LELEK — "Andromeda"): Космічне шоу та харизматичний вокал тримають Хорватію у п'ятірці кращих із шансом 93%.

Рейтинг країн, які виступають в першому півфіналі Євробачення Фото: Eurovision

А що з Україною?

Україну цьогоріч представляє Leléka, проте наш виступ відбудеться у другому півфіналі, 14 травня. Наразі в загальному заліку Україна посідає 11-те місце.

Де та коли дивитися Євробачення-2026

Перший півфінал розпочнеться 12-го травня о 22:00 за київським часом. Є широкий вибір, де його можна подивитися:

Передшоу з Тімуром Мірошниченком та Василем Байдаком, Світланою Тарабаровою та alyona alyona стартує о 21:30 на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

Цікаво, що ефір також буде перекладено жестовою мовою на сайті "Суспільне Євробачення".

Проголосувати за свого фаворита можна в додатку Eurovision Song Contest App, а також через SMS, телефонний дзвінок (номери оголосять під час прямого ефіру) та платформу esc.vote. Через один варіант голосування людина може віддати не більше 10 голосів.

