Фаворити першого півфіналу Євробачення-2026: хто має всі шанси на перемогу (фото)
Сьогодні, 12 травня, у Відні офіційно стартує Євробачення-2026. У першому півфіналі змагатимуться 15 країн за 10 путівок до гранд-фіналу. Поки артисти наносять грим, букмекери вже визначили однозначних лідерів, які не просто пройдуть далі, а й претендують на загальну перемогу в конкурсі.
За даними провідних букмекерських контор, беззаперечним фаворитом не лише першого півфіналу, а й усього шоу є Фінляндія. Дует скрипальки-віртуозки Лінди Лампеніус та Піта Паркконена з драйвовим треком "Liekinheitin" (Вогнемет) буквально підірвав чарти після репетицій.
Шанс на вихід у фінал: понад 97%.
Ймовірність загальної перемоги: 34%
Чим вражають: поєднання агресивного фінського року, живого виконання на скрипці та видовищного вогняного шоу.
Хто ще увійшов до ТОП-5 першого півфіналу?
Окрім фінів, високу підтримку мають представники країн з енергійними поп-композиціями та етнічними мотивами:
1. Греція (Akylas — "Ferto"): Етнічний поп із сучасним саундом вивів Грецію на друге місце в прогнозах. Шанси на фінал — 97%.
2. Ізраїль (Noam Bettan — "Michelle"): Глибока балада, яка стала фаворитом серед професійного журі ще до початку шоу. Шанси — 97%.
3. Швеція (FELICIA — "My System"): Шведська якість та вивірена постановка гарантують країні стабільне місце у лідерах (96%).
4. Хорватія (LELEK — "Andromeda"): Космічне шоу та харизматичний вокал тримають Хорватію у п'ятірці кращих із шансом 93%.
А що з Україною?
Україну цьогоріч представляє Leléka, проте наш виступ відбудеться у другому півфіналі, 14 травня. Наразі в загальному заліку Україна посідає 11-те місце.
Де та коли дивитися Євробачення-2026
Перший півфінал розпочнеться 12-го травня о 22:00 за київським часом. Є широкий вибір, де його можна подивитися:
- Суспільне Культура;
- Суспільне Євробачення;
- YouTube-канал Eurovision Song Contest;
- YouTube-канал "Євробачення Україна" (коментарі ведучих);
- Megogo;
- Радіо Промінь.
Передшоу з Тімуром Мірошниченком та Василем Байдаком, Світланою Тарабаровою та alyona alyona стартує о 21:30 на YouTube-каналі "Євробачення Україна".
Цікаво, що ефір також буде перекладено жестовою мовою на сайті "Суспільне Євробачення".
Проголосувати за свого фаворита можна в додатку Eurovision Song Contest App, а також через SMS, телефонний дзвінок (номери оголосять під час прямого ефіру) та платформу esc.vote. Через один варіант голосування людина може віддати не більше 10 голосів.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Пісенний конкурс Євробачення зіткнувся з наймасштабнішим бойкотом за всю свою 70-річну історію.
- Співачка, авторка пісень, а також телеведуча Анна Тул'єва, яка зараз працює у Відні разом з українською командою, не змогла стримати емоцій від виступу Leléka.
Крім того, Вєрка Сердючка готує гучне повернення на сцену Євробачення 2026 у Відні. Її виступ стане частиною масштабного возз'єднання легенд конкурсу в гранд-фіналі 16 травня.