Фавориты первого полуфинала Евровидения-2026: кто имеет все шансы на победу (фото)

Сегодня, 12 мая, в Вене официально стартует Евровидение-2026. В первом полуфинале будут соревноваться 15 стран за 10 путевок в гранд-финал. Пока артисты наносят грим, букмекеры уже определили однозначных лидеров, которые не просто пройдут дальше, но и претендуют на общую победу в конкурсе.

По данным ведущих букмекерских контор, безоговорочным фаворитом не только первого полуфинала, но и всего шоу является Финляндия. Дуэт скрипачки-виртуозки Линды Лампениус и Пита Паркконена с драйвовым треком "Liekinheitin" (Огнемет) буквально взорвал чарты после репетиций.

Шанс на выход в финал: более 97%.

Вероятность общей победы: 34%

Чем поражают: сочетание агрессивного финского рока, живого исполнения на скрипке и зрелищного огненного шоу.

Кто еще вошел в ТОП-5 первого полуфинала?

Кроме финнов, высокую поддержку имеют представители стран с энергичными поп-композициями и этническими мотивами:

1. Греция (Akylas — "Ferto"): Этнический поп с современным саундом вывел Грецию на второе место в прогнозах. Шансы на финал — 97%.

Відео дня

2. Израиль (Noam Bettan — "Michelle"): Глубокая баллада, которая стала фаворитом среди профессионального жюри еще до начала шоу. Шансы — 97%.

3. Швеция (FELICIA — "My System"): Шведское качество и выверенная постановка гарантируют стране стабильное место в лидерах (96%).

4. Хорватия (LELEK — "Andromeda"): Космическое шоу и харизматичный вокал держат Хорватию в пятерке лучших с шансом 93%.

Рейтинг стран, которые выступают в первом полуфинале Евровидения Фото: Eurovision

А что с Украиной?

Украину в этом году представляет Leléka, однако наше выступление состоится во втором полуфинале, 14 мая. Сейчас в общем зачете Украина занимает 11-е место.

Где и когда смотреть Евровидение-2026

Первый полуфинал начнется 12-го мая в 22:00 по киевскому времени. Есть широкий выбор, где его можно посмотреть:

Предшоу с Тимуром Мирошниченко и Василием Байдаком, Светланой Тарабаровой и alyona alyona стартует в 21:30 на YouTube-канале "Евровидения Украина".

Интересно, что эфир также будет переведен на жестовом языке на сайте "Суспільне Євробачення".

Проголосовать за своего фаворита можно в приложении Eurovision Song Contest App, а также через SMS, телефонный звонок (номера объявят во время прямого эфира) и платформу esc.vote. Через один вариант голосования человек может отдать не более 10 голосов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Песенный конкурс Евровидение столкнулся с самым масштабным бойкотом за всю свою 70-летнюю историю.

Певица, автор песен, а также телеведущая Анна Тульева, которая сейчас работает в Вене вместе с украинской командой, не смогла сдержать эмоций от выступления Leléka.

Кроме того, Верка Сердючка готовит громкое возвращение на сцену Евровидения 2026 в Вене. Ее выступление станет частью масштабного воссоединения легенд конкурса в гранд-финале 16 мая.