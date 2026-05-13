Евровидение-2026: названы имена первых финалистов конкурса (видео)

В первом полуфинале Евровидения-2026 в Вене соревновались 15 стран, и по результатам голосования 10 из них прошли в гранд-финал, который состоится уже 16 мая.

Результаты объявили в конце эфира — ведущие назвали страны, которые квалифицировались, но традиционно без раскрытия количества баллов. Подробные результаты опубликуют уже после завершения шоу. Фокус рассказывает, кто будет бороться за кубок 16 мая.

Первые финалисты Евровидения-2026

Молдова : Satoshi — Viva, Moldova!

Отметим, что автоматически в финал проходят страны "большой пятерки" — Великобритания, Франция, Германия и Италия. В этом списке еще должна была бы быть Испания, но она отказалась от участия. Кроме того, в финал идет Австрия, которая принимает конкурс.

Украину в этом году представляет певица Leléka. Наше выступление состоится во втором полуфинале, 14 мая, под номером 12.

Финляндия имеет наибольшие шансы на победу, по данным букмекеров

Сюрпризы гранд-финала

Среди приглашенных артистов будет Руслана Лыжичко, которая принесла Украине первую победу на песенном конкурсе в 2004 году с песней Wild Dances.

Удивит и Верка Сердючка, которая заняла второе место на Евровидении-2007 с Dancing Lasha Tumbai.

На сцену в Вене также выйдет победитель конкурса 2009 года Александр Рыбак (его песня — Fairytale).

По данным ведущих букмекерских контор, безоговорочным фаворитом не только первого полуфинала, но и всего шоу является Финляндия. Дуэт скрипачки-виртуозки Линды Лампениус и Пита Паркконена с драйвовым треком Liekinheitin (Огнемет) взорвал чарты после репетиций.

