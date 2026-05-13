Евровидение-2026: названы имена первых финалистов конкурса (видео)
В первом полуфинале Евровидения-2026 в Вене соревновались 15 стран, и по результатам голосования 10 из них прошли в гранд-финал, который состоится уже 16 мая.
Результаты объявили в конце эфира — ведущие назвали страны, которые квалифицировались, но традиционно без раскрытия количества баллов. Подробные результаты опубликуют уже после завершения шоу. Фокус рассказывает, кто будет бороться за кубок 16 мая.
Первые финалисты Евровидения-2026
- Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
- Швеция: FELICIA — My System;
- Хорватия: LELEK — Andromeda;
- Греция: Akylas — Ferto П;
- Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin;
- Израиль: Noam Bettan — Michelle;
- Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice;
- Литва: Lion Ceccah — Sólo quiero más;
- Польша: Alicja — Pray;
- Сербия: LAVINA — Kraj mene.
Отметим, что автоматически в финал проходят страны "большой пятерки" — Великобритания, Франция, Германия и Италия. В этом списке еще должна была бы быть Испания, но она отказалась от участия. Кроме того, в финал идет Австрия, которая принимает конкурс.
Украину в этом году представляет певица Leléka. Наше выступление состоится во втором полуфинале, 14 мая, под номером 12.
Сюрпризы гранд-финала
Среди приглашенных артистов будет Руслана Лыжичко, которая принесла Украине первую победу на песенном конкурсе в 2004 году с песней Wild Dances.
Удивит и Верка Сердючка, которая заняла второе место на Евровидении-2007 с Dancing Lasha Tumbai.
На сцену в Вене также выйдет победитель конкурса 2009 года Александр Рыбак (его песня — Fairytale).
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинская певица Leléka, которая представляет Украину на Евровидении-2026 в Вене, вспомнила, как лежала в психиатрической больнице.
- По данным ведущих букмекерских контор, безоговорочным фаворитом не только первого полуфинала, но и всего шоу является Финляндия. Дуэт скрипачки-виртуозки Линды Лампениус и Пита Паркконена с драйвовым треком Liekinheitin (Огнемет) взорвал чарты после репетиций.
Фокус вспоминал, какие выступления за историю конкурса стали провальными из-за фальшивого вокала, технических проблем, абсурдной постановки или полного разрыва между замыслом и результатом.