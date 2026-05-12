Сцену Євробачення "запалили" головні фаворити конкурсу — Фінляндія (відео)

Фінляндія, яка впевнено очолила прогнози букмекерів та фанатські рейтинги напередодні Євробачення-2026, нарешті виступила у Відні.

Відома скрипалька-віртуозниця Лінда Лампеніус та харизматичний рок-виконавець Піт Паркконен вийшли на сцену у столиці Австрії. Дует сформувався спеціально для національного відбору, де вони здобули перемогу з рекордним відривом у голосуванні. Фокус розповідає, як пройшов виступ найбільших фаворитів конкурсу.

Виступ Фінляндії

Під номером 7 Піт вражав своїм голосом, а Лінда грала на скрипці. Вони ледь буквально не запалили сцену. В один момент декорації були у вогні.

Під час і після виступу зал у Відні "вибухнув" оплесками.

Виступ Фінляндії

Що відомо про представників Фінляндії

Унікальне поєднання класики та року від фінського дуету робить їх головними претендентами на перемогу. Букмекери вже давно ставлять їх на перше місце.

Відео дня

Пісня під назвою Liekinheitin (з фін. — "Вогнемет") — це вибухова суміш оперного вокалу, агресивних гітарних рифів та віртуозних партій скрипки.

Експерти кажуть, що постановка представників Фінляндії вражає масштабністю: під час репетицій на сцені Wiener Stadthalle було задіяно складні піротехнічні ефекти, що виправдовують назву пісні.

Перед виступом у Фінляндії було 34% на перемогу. Україна в попередньому рейтингу букмекерів посідала 12-те місце.

Ставки букмекерів Фото: скріншот

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Leléka, яка представляє Україну на Євробаченні-2026, пригадала, як лежала в психіатричній лікарні.

Міжнародний пісенний конкурс зіткнувся з наймасштабнішим бойкотом за всю свою 70-річну історію.

Крім того, Анна Тул'єва, яка працює у Відні разом з українською командою, не змогла стримати емоцій від виступу Leléka.