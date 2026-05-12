Сцену Евровидения "зажгли" главные фавориты конкурса — Финляндия (видео)

Финляндия, которая уверенно возглавила прогнозы букмекеров и фанатские рейтинги накануне Евровидения-2026, наконец выступила в Вене.

Известная скрипачка-виртуозница Линда Лампениус и харизматичный рок-исполнитель Пит Паркконен вышли на сцену в столице Австрии. Дуэт сформировался специально для национального отбора, где они одержали победу с рекордным отрывом в голосовании. Фокус рассказывает, как прошло выступление самых больших фаворитов конкурса.

Выступление Финляндии

Под номером 7 Пит поражал своим голосом, а Линда играла на скрипке. Они едва буквально не зажгли сцену. В один момент декорации были в огне.

Во время и после выступления зал в Вене "взорвался" аплодисментами.

Выступление Финляндии

Что известно о представителях Финляндии

Уникальное сочетание классики и рока от финского дуэта делает их главными претендентами на победу. Букмекеры уже давно ставят их на первое место.

Відео дня

Песня под названием Liekinheitin (с фин. — "Огнемет") — это взрывная смесь оперного вокала, агрессивных гитарных риффов и виртуозных партий скрипки.

Эксперты говорят, что постановка представителей Финляндии поражает масштабностью: во время репетиций на сцене Wiener Stadthalle были задействованы сложные пиротехнические эффекты, оправдывающие название песни.

Перед выступлением в Финляндии было 34% на победу. Украина в предыдущем рейтинге букмекеров занимала 12-е место.

Ставки букмекеров Фото: скриншот

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Leléka, которая представляет Украину на Евровидении-2026, вспомнила, как лежала в психиатрической больнице.

Международный песенный конкурс столкнулся с самым масштабным бойкотом за всю свою 70-летнюю историю.

Кроме того, Анна Тульева, которая работает в Вене вместе с украинской командой, не смогла сдержать эмоций от выступления Leléka.