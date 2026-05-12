Ледь не зірвали конкурс: як на Євробаченні виступив Ізраїль (відео)

Ноам Беттан з Ізраїлю виступив під номером 10 на сцені Євробачення-2026 у Відні. Через участь країни 70-й ювілейний конкурс бойкотували Ісландія, Іспанія, Ірландія, Словенія та Нідерланди.

Фокус розповідає, як пройшов виступ та що відомо про скандал довкола Ізраїлю.

Виступ Ізраїлю на Євробаченні

Під час номеру Беттана в залі лунали неоднозначні вигуки. А коментарі в YouTube наповнилися закликами пропалестинських активістів.

Цікаво, що сторінка Ноама в Instagram наразі закрита. Що дивно, адже якраз під час появи в конкурсі такого масштабу артисти здобувають собі більшу аудиторію та впізнаваність.

У Відні він виконав баладу про токсичне кохання Michelle. За тиждень до фіналу конкурсу ця пісня впевнено трималася в першій десятці рейтингу букмекерів. І наразі посідає шосту сходинку.

Скандал на Євробаченні

70-й пісенний конкурс Євробачення зіткнувся з наймасштабнішим бойкотом за всю свою історію. У музичних змаганнях 2026 року беруть участь 35 країн, а телемовні компанії з Іспанії, Ірландії, Нідерландів, Ісландії та Словенії відмовилися від участі на знак протесту проти включення Ізраїлю.

Деякі заявляють, що бойкотують Євробачення на знак протесту проти військової операції в Газі. Деякі телекомпанії звинувачували уряд Ізраїлю в геноциді, що Ізраїль категорично заперечує.

Раніше Ноам Беттан скаржився, що на репетиціях йому заважають свистом.

Наразі фаворитом конкусу вважається Фінляндія. До першої трійки входять також Данія та Греція. На перемогу України ставлять 2%.

