Едва не сорвали конкурс: как на Евровидении выступил Израиль (видео)

Ноам Беттан из Израиля выступил под номером 10 на сцене Евровидения-2026 в Вене. Из-за участия страны 70-й юбилейный конкурс бойкотировали Исландия, Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды.

Фокус рассказывает, как прошло выступление и что известно о скандале вокруг Израиля.

Выступление Израиля на Евровидении

Во время номера Беттана в зале раздавались неоднозначные возгласы. А комментарии в YouTube наполнились призывами пропалестинских активистов.

Интересно, что страница Ноама в Instagram сейчас закрыта. Что странно, ведь как раз во время появления в конкурсе такого масштаба артисты получают себе большую аудиторию и узнаваемость.

В Вене он исполнил балладу о токсичной любви Michelle. За неделю до финала конкурса эта песня уверенно держалась в первой десятке рейтинга букмекеров. И сейчас занимает шестую строчку.

Скандал на Евровидении

70-й песенный конкурс Евровидение столкнулся с самым масштабным бойкотом за всю свою историю. В музыкальных соревнованиях 2026 года участвуют 35 стран, а телевещательные компании из Испании, Ирландии, Нидерландов, Исландии и Словении отказались от участия в знак протеста против включения Израиля.

Некоторые заявляют, что бойкотируют Евровидение в знак протеста против военной операции в Газе. Некоторые телекомпании обвиняли правительство Израиля в геноциде, что Израиль категорически отрицает.

Ранее Ноам Беттан жаловался, что на репетициях ему мешают свистом.

Сейчас фаворитом конкуса считается Финляндия. В первую тройку входят также Дания и Греция. На победу Украины ставят 2%.

