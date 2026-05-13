Кот на самокате и дядя на свадьбе: сеть взорвалась мемами с Евровидения-2026 (фото)

12 мая отгремел первый полуфинал Евровидения-2026, которое проходит в этом году в Вене. Традиционно после и еще во время конкурса по сети начали гулять мемы.

Фокус собрал лучшие из них.

Мемы с Евровидения

В частности, в сети шутили из-за "воздушных" визиток участников.

Представитель Греции Акилас, который проехался на самокате, тем временем сильно рассмешил украинцев. Они говорят, что именно так добираются на работу во время обстрелов.

Поскольку зрителям из Украины нельзя было голосовать в первом полуфинале, об этом напоминали. Артем Дамницкий пошутил по этому поводу: "Евровидение напоминает, что никаких выборов в Украине во время войны!"

Особое внимание привлек представитель Италии, которого назвали дядей, который после вина решил поздравить молодых на свадьбе.

Не остался без внимания и кенгуру, который вышел на сцену, чтобы напомнить, что Австрия — это не Австралия.

Первые финалисты Евровидения-2026

Молдова : Satoshi — Viva, Moldova!

: Satoshi — Viva, Moldova! Швеция : FELICIA — My System;

: FELICIA — My System; Хорватия : LELEK — Andromeda;

: LELEK — Andromeda; Греция : Akylas — Ferto П;

: Akylas — Ferto П; Финляндия : Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin;

: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin; Израиль : Noam Bettan — Michelle;

: Noam Bettan — Michelle; Бельгия : Essyla — Dancing on the Ice;

: Essyla — Dancing on the Ice; Литва : Lion Ceccah — Sólo quiero más;

: Lion Ceccah — Sólo quiero más; Польша : Alicja — Pray;

: Alicja — Pray; Сербия: LAVINA — Kraj mene.

Отметим, что автоматически в финал проходят страны "большой пятерки" — Великобритания, Франция, Германия и Италия. Кроме того, в финал идет Австрия.

Украину в этом году представляет певица Leléka. Наше выступление состоится во втором полуфинале, 14 мая, под номером 12.

