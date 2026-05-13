Ставки букмекеров на победителя Евровидения обновились: на каком месте Украина

После первого полуфинала Евровидения-2026 в Вене 12 мая букмекеры обновили свои прогнозы. Потенциальным победителем традиционно остается Финляндия.

Об этом свидетельствуют данные на сайте eurovisionworld.com по состоянию на 13 мая.

Кто может победить на Евровидении?

Интересно, что шансы представительницы Украины, певицы Leléka, немного выросли. Перед первым полуфиналом Виктория занимала 11-е место в рейтинге, а сейчас поднялась на 10-ю строчку. Возможно, после выступления во втором полуфинале 14 мая шансы Украины на победу станут еще больше.

Тем временем лидерство в рейтинге удерживает Финляндия с 37% на победу после "огненного" выступления в полуфинале. Уникальное сочетание классики и рока от финского дуэта делает их главными претендентами на победу. Букмекеры уже давно ставят их на первое место.

Постановка Финляндии поражает масштабностью: на сцене Wiener Stadthalle были задействованы сложные пиротехнические эффекты.

Первые финалисты Евровидения-2026

Молдова : Satoshi — Viva, Moldova!

: Satoshi — Viva, Moldova! Швеция : FELICIA — My System;

: FELICIA — My System; Хорватия : LELEK — Andromeda;

: LELEK — Andromeda; Греция : Akylas — Ferto П;

: Akylas — Ferto П; Финляндия : Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin;

: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin; Израиль : Noam Bettan — Michelle;

: Noam Bettan — Michelle; Бельгия : Essyla — Dancing on the Ice;

: Essyla — Dancing on the Ice; Литва : Lion Ceccah — Sólo quiero más;

: Lion Ceccah — Sólo quiero más; Польша : Alicja — Pray;

: Alicja — Pray; Сербия: LAVINA — Kraj mene.

