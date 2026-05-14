Все пошло не по плану: во время выступления Leléka на Евровидении случилась накладка (фото, видео)
Вечером в среду, 13 мая, состоялось жюри-шоу второго полуфинала Евровидения 2026, где эксперты в закрытом режиме оценивали выступления конкурсантов. По правилам, от этого зависит 50% результата, еще 50% — это голоса зрителей.
В сети начали появляться небольшие фрагменты полного выступления украинской певицы Leléka на Евровидении 2026. Артистка заявлена во втором полуфинале, который состоится в четверг, 14 мая. Непосредственно перед прямым эфиром проходит шоу для жюри, которые должны выставить свои баллы. Как прошла финальная репетиция и жюри-шоу, — узнавайте в материале Фокуса.Важно
Накладка на Евровидении
Судя по описанию журналистов, работающих на месте событий, постановка номера Leléka довольно минималистична. Сначала она идет по белой дорожке на синем фоне к бандуристу, далее появляются две шторы, которые движутся по порыву ветра, а затем падают. По словам очевидцев, произошла накладка и одна штора на репетиции перекрутилась и не вылезла до конца.
Второй куплет певица, освещенная белым сиянием со всех сторон, исполняет на фоне вихря. Во время самой длинной ноты спускаются еще четыре шторы, которые впоследствии обрываются и падают, а цвета сцены становятся ярко-оранжевыми.
Leléka надорвалась
"О ноте: сейчас пресс-репетиция, не шоу для жюри. Ноту дотянула, совсем немного надорвалась, но это не критично. Главное, чтобы все прозвучало классно на шоу для жюри и завтрашнем прямом эфире. Добавим, что Leléka невероятно круто работает на сцене и с камерами. Молодчинка!", — пишут медийщики, присутствующие на месте событий.
Вечером также прошла финальная репетиция и шоу для оценки жюри. Как можем услышать, свою главную ноту Leléka таки не вытянула. Главная интрига, — выйдет ли в прямом эфире.
Падение в рейтинге
После жюри-шоу второго полуфинала Евровидения состоялся традиционный опрос публики. Организаторы собрали оценки 3375 зрителей, присутствовавших в зале во время шоу. Украина оказалась на 12-м месте в рейтинге.
Зато букмекеры прогнозируют нам 10 место в финале, который состоится уже в эту субботу, 16 мая. По итогам прямого эфира 14 мая станет известно, пройдет ли Украина в финал.
Кто победит на песенном конкурсе Евровидения-2026 года?
Напомним, ранее Фокус писал:
- После первого полуфинала Евровидения-2026 в Вене 12 мая букмекеры обновили свои прогнозы. Потенциальным победителем традиционно остается Финляндия.
- Ведущая расплакалась после выступления Leléka на Евровидении. Постановщики обещают, что увиденное на сцене никого не оставит равнодушным.
А вот норвежский скрипач Александр Рыбак покорил Евровидение-2009 с результатом, которого до него не достигал никто. С тех пор уже прошло 17 лет. Певец отчаянно пытается повторить былой успех.