Все пошло не по плану: во время выступления Leléka на Евровидении случилась накладка (фото, видео)

Вечером в среду, 13 мая, состоялось жюри-шоу второго полуфинала Евровидения 2026, где эксперты в закрытом режиме оценивали выступления конкурсантов. По правилам, от этого зависит 50% результата, еще 50% — это голоса зрителей.

В сети начали появляться небольшие фрагменты полного выступления украинской певицы Leléka на Евровидении 2026. Артистка заявлена во втором полуфинале, который состоится в четверг, 14 мая. Непосредственно перед прямым эфиром проходит шоу для жюри, которые должны выставить свои баллы. Как прошла финальная репетиция и жюри-шоу, — узнавайте в материале Фокуса.

Важно

Просто нет слов: как Leléka выступила на Евровидении 2026 (видео)

Накладка на Евровидении

Судя по описанию журналистов, работающих на месте событий, постановка номера Leléka довольно минималистична. Сначала она идет по белой дорожке на синем фоне к бандуристу, далее появляются две шторы, которые движутся по порыву ветра, а затем падают. По словам очевидцев, произошла накладка и одна штора на репетиции перекрутилась и не вылезла до конца.

Відео дня

Leléka выступит на сцене Евровидения в четверг, 14 мая Фото: EBU

Второй куплет певица, освещенная белым сиянием со всех сторон, исполняет на фоне вихря. Во время самой длинной ноты спускаются еще четыре шторы, которые впоследствии обрываются и падают, а цвета сцены становятся ярко-оранжевыми.

Leléka надорвалась

"О ноте: сейчас пресс-репетиция, не шоу для жюри. Ноту дотянула, совсем немного надорвалась, но это не критично. Главное, чтобы все прозвучало классно на шоу для жюри и завтрашнем прямом эфире. Добавим, что Leléka невероятно круто работает на сцене и с камерами. Молодчинка!", — пишут медийщики, присутствующие на месте событий.

Вечером также прошла финальная репетиция и шоу для оценки жюри. Как можем услышать, свою главную ноту Leléka таки не вытянула. Главная интрига, — выйдет ли в прямом эфире.

Падение в рейтинге

После жюри-шоу второго полуфинала Евровидения состоялся традиционный опрос публики. Организаторы собрали оценки 3375 зрителей, присутствовавших в зале во время шоу. Украина оказалась на 12-м месте в рейтинге.

Leléka на сцене Евровидения-2026 Фото: Instagram

Зато букмекеры прогнозируют нам 10 место в финале, который состоится уже в эту субботу, 16 мая. По итогам прямого эфира 14 мая станет известно, пройдет ли Украина в финал.

Опрос Кто победит на песенном конкурсе Евровидения-2026 года? Опрос открыт до Финляндия Греция Швеция Франция Украина Другая Голосувати

Напомним, ранее Фокус писал:

После первого полуфинала Евровидения-2026 в Вене 12 мая букмекеры обновили свои прогнозы. Потенциальным победителем традиционно остается Финляндия.

Ведущая расплакалась после выступления Leléka на Евровидении. Постановщики обещают, что увиденное на сцене никого не оставит равнодушным.

А вот норвежский скрипач Александр Рыбак покорил Евровидение-2009 с результатом, которого до него не достигал никто. С тех пор уже прошло 17 лет. Певец отчаянно пытается повторить былой успех.