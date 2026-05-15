На межі зриву: Leléka на сцені Євробачення показала світу символічний жест (фото)

Представниця України на 70-му ювілейному Євробаченні 2026 виступила у другому півфіналі, який відбувся 14 травня у Відні (Австрія). Leléka вийшла на сцену під номером 12 із піснею Ridnym.

Українська співачка Leléka підкорила сцену Євробачення 2026 та зробила символічну заяву на весь світ. Після виступу артистка склала пальці, показавши на камеру тризуб. Таким чином вона закликала міжнародну спільноту підтримувати Україну. Як минув виступ, — читайте у матеріалі Фокусу.

Leléka показала тризуб на сцені Євробачення Фото: EBU

Leléka виступила на Євробаченні

Якщо коротко, це було на межі зриву. Очевидно, що Вікторія хвилюється. Оскільки пісня вокально надзвичайно складна, місцями їй не вистачало повітря, тому виконання було нестабільним. Однозначно можна сказати одне: вона зробила на сцені все, що могла.

Після виступу зал вибухнув аплодисментами. У прямій трансляції показали глядачів, які розмахували прапорами й усіляко підтримували артистку. Сама Leléka не сказала ні слова.

Постановка виступу Leléka

Постановка номеру Leléka досить мінімалістична. Спочатку вона йде білою доріжкою на синьому фоні до бандуриста, далі з’являються дві штори, які рухаються за поривом вітру, а згодом падають. За словами очевидців, сталась накладка й одна штора на репетиції перекрутилась та не вилізла до кінця.

Другий куплет співачка, освітлена білим сяйвом з усіх боків, виконує на тлі вихору. Під час найдовшої ноти спускаються ще чотири штори, які згодом обриваються і падають, а кольори сцени стають яскраво-помаранчевими.

Прогнози щодо перемоги

Букмекери прогнозують нам 10-11 місце у фіналі, який відбудеться вже в цю суботу, 16 травня. За підсумками прямого ефіру 14 травня стане відомо, чи пройде Україна у фінал.

У вівторок, 12 травня, у Відні відгримів перший півфінал Євробачення 2026. Пройшли Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща.