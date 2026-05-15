На грани срыва: Leléka на сцене Евровидения показала миру символический жест (фото)

Представительница Украины на 70-м юбилейном Евровидении 2026 выступила во втором полуфинале, который состоялся 14 мая в Вене (Австрия). Leléka вышла на сцену под номером 12 с песней Ridnym.

Украинская певица Leléka покорила сцену Евровидения 2026 и сделала символическое заявление на весь мир. После выступления артистка сложила пальцы, показав на камеру трезубец. Таким образом она призвала международное сообщество поддерживать Украину. Как прошло выступление, — читайте в материале Фокуса.

Leléka показала трезубец на сцене Евровидения

Leléka выступила на Евровидении

Если коротко, это было на грани срыва. Очевидно, что Виктория волнуется. Поскольку песня вокально чрезвычайно сложная, местами ей не хватало воздуха, поэтому исполнение было нестабильным. Однозначно можно сказать одно: она сделала на сцене все, что могла.

После выступления зал взорвался аплодисментами. В прямой трансляции показали зрителей, которые размахивали флагами и всячески поддерживали артистку. Сама Leléka не сказала ни слова.

Постановка выступления Leléka

Постановка номера Leléka достаточно минималистична. Сначала она идет по белой дорожке на синем фоне к бандуристу, далее появляются две шторы, которые движутся по порыву ветра, а затем падают. По словам очевидцев, произошла накладка и одна штора на репетиции перекрутилась и не вылезла до конца.

Постановка номера Leléka достаточно минималистична

Второй куплет певица, освещенная белым сиянием со всех сторон, исполняет на фоне вихря. Во время самой длинной ноты спускаются еще четыре шторы, которые впоследствии обрываются и падают, а цвета сцены становятся ярко-оранжевыми.

Прогнозы относительно победы

Букмекеры прогнозируют нам 10-11 место в финале, который состоится уже в эту субботу, 16 мая. По итогам прямого эфира 14 мая станет известно, пройдет ли Украина в финал.

