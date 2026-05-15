Україна – у фіналі, але не без гріха: гарячі підсумки півфіналу Євробачення 2026 (фото)

У четвер, 14 травня, відбувся другий півфінал Євробачення 2026, що цьогоріч проходить в австрійському Відні. Конкурс розпочався о 22:00 за Києвом. У підсумку названо ще 10 країн, які проходять до гранд-фіналу. Як виявилось, букмекерам таки вдалося вгадати більшість переможців.

Представниця України проходить у фінал Євробачення 2026. Leléka виступила на сцені Wiener Stadthalle у Відні разом з бандуристом Ярославом Джусем. Співачка виконала проникливу пісню Ridnym, зворушивши до сліз європейських глядачів. Хто ще потрапляє у фінал конкурсу, — читайте у матеріалі Фокусу.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2026

За підсумками другого півфіналу нарешті визначено всіх учасників гранд-фіналу Євробачення 2026. Отже, ми ще раз побачимо виступи представників 20 країн, а саме:

Акілас – Ferto (Греція);

Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin (Фінляндія);

Essyla – Dancing on the Ice (Бельгія);

Felicia – My System (Швеція);

Satoshi – Viva, Moldova (Молдова);

Ноам Беттан – Michelle (Ізраїль);

Lavina – Kraj mene (Сербія);

Lelek – Andromeda (Хорватія);

Lion Ceccah – Sólo quiero más (Литва);

Alicja – Pray (Польща);

Dara – Bangaranga (Болгарія);

Leléka – Ridnym (Україна);

Jonas Lovv – Ya ya ya (Норвегія);

Дельта Гудрем – Eclipse (Австралія);

Alexandra Căpitănescu – Choke Me (Румунія);

Ейдан – Bella (Мальта);

Antigoni – Jalla (Кіпр);

Alis – Nân (Албанія);

Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem (Данія);

Даніель Жижка – Crossroads (Чехія).

За правилами, господарі конкурсу, цього разу Австрія, та чотири країни-засновники – Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія – проходять у фінал автоматично.

Букмекери прогнозують перемогу в цьогорічному конкурсі Фінляндії. Високі шанси мають також виконавці з Греції, Данії, Австралії, Ізраїлю та Франції. Україна має всі шанси увійти в топ 10. Фінал Євробачення відбудеться вже в цю суботу, 16 травня.

Хто така Leléka?

Вікторія Лелека – українська співачка, яка народилася на Дніпропетровщині. Вона навчалася в Києві та працювала акторкою у Молодому театрі. Переїхавши до Німеччини в 2016-му, артистка заснувала етноджазовий гурт Leléka, але паралельно працювала над сольним проєктом Donbasgrl.

Leléka представляє Україну на Євробаченні 2026 Фото: Eurovision Ukraine

Leléka вийшла на сцену Євробачення у витонченій сукні від дизайнерки Лілії Літковської. До роботи над обрпазом співачки також долучилася команда стилістки Маргарити Шекель. Цьогоріч номер України на конкурсі обійшовся приблизно в 290 тисяч доларів – спонсорів, щоб "закрити" бюджет, артистці довелося шукати самостійно.

Торік у Євробаченні перемогла Австрія. Україну відправила гурт Ziferblat, який у підсумку зайняв дев'яте місце. До цього наші представники тричі перемагали – у 2004, 2016 і 2022 роках.

