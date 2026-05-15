Україна – у фіналі, але не без гріха: гарячі підсумки півфіналу Євробачення 2026 (фото)
У четвер, 14 травня, відбувся другий півфінал Євробачення 2026, що цьогоріч проходить в австрійському Відні. Конкурс розпочався о 22:00 за Києвом. У підсумку названо ще 10 країн, які проходять до гранд-фіналу. Як виявилось, букмекерам таки вдалося вгадати більшість переможців.
Представниця України проходить у фінал Євробачення 2026. Leléka виступила на сцені Wiener Stadthalle у Відні разом з бандуристом Ярославом Джусем. Співачка виконала проникливу пісню Ridnym, зворушивши до сліз європейських глядачів. Хто ще потрапляє у фінал конкурсу, — читайте у матеріалі Фокусу.
Хто пройшов у фінал Євробачення 2026
За підсумками другого півфіналу нарешті визначено всіх учасників гранд-фіналу Євробачення 2026. Отже, ми ще раз побачимо виступи представників 20 країн, а саме:
- Акілас – Ferto (Греція);
- Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin (Фінляндія);
- Essyla – Dancing on the Ice (Бельгія);
- Felicia – My System (Швеція);
- Satoshi – Viva, Moldova (Молдова);
- Ноам Беттан – Michelle (Ізраїль);
- Lavina – Kraj mene (Сербія);
- Lelek – Andromeda (Хорватія);
- Lion Ceccah – Sólo quiero más (Литва);
- Alicja – Pray (Польща);
- Dara – Bangaranga (Болгарія);
- Leléka – Ridnym (Україна);
- Jonas Lovv – Ya ya ya (Норвегія);
- Дельта Гудрем – Eclipse (Австралія);
- Alexandra Căpitănescu – Choke Me (Румунія);
- Ейдан – Bella (Мальта);
- Antigoni – Jalla (Кіпр);
- Alis – Nân (Албанія);
- Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem (Данія);
- Даніель Жижка – Crossroads (Чехія).
За правилами, господарі конкурсу, цього разу Австрія, та чотири країни-засновники – Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія – проходять у фінал автоматично.Важливо
Букмекери прогнозують перемогу в цьогорічному конкурсі Фінляндії. Високі шанси мають також виконавці з Греції, Данії, Австралії, Ізраїлю та Франції. Україна має всі шанси увійти в топ 10. Фінал Євробачення відбудеться вже в цю суботу, 16 травня.
Хто така Leléka?
Вікторія Лелека – українська співачка, яка народилася на Дніпропетровщині. Вона навчалася в Києві та працювала акторкою у Молодому театрі. Переїхавши до Німеччини в 2016-му, артистка заснувала етноджазовий гурт Leléka, але паралельно працювала над сольним проєктом Donbasgrl.
Leléka вийшла на сцену Євробачення у витонченій сукні від дизайнерки Лілії Літковської. До роботи над обрпазом співачки також долучилася команда стилістки Маргарити Шекель. Цьогоріч номер України на конкурсі обійшовся приблизно в 290 тисяч доларів – спонсорів, щоб "закрити" бюджет, артистці довелося шукати самостійно.
Торік у Євробаченні перемогла Австрія. Україну відправила гурт Ziferblat, який у підсумку зайняв дев'яте місце. До цього наші представники тричі перемагали – у 2004, 2016 і 2022 роках.
