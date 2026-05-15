Украина — в финале, но не без греха: горячие итоги полуфинала Евровидения 2026 (фото)

В четверг, 14 мая, состоялся второй полуфинал Евровидения 2026, который в этом году проходит в австрийской Вене. Конкурс начался в 22:00 по Киеву. В итоге названы еще 10 стран, которые проходят в гранд-финал. Как оказалось, букмекерам таки удалось угадать большинство победителей.

Представительница Украины проходит в финал Евровидения 2026. Leléka выступила на сцене Wiener Stadthalle в Вене вместе с бандуристом Ярославом Джусем. Певица исполнила проникновенную песню Ridnym, растрогав до слез европейских зрителей. Кто еще попадает в финал конкурса, — читайте в материале Фокуса.

По итогам второго полуфинала наконец определены все участники гранд-финала Евровидения 2026. Итак, мы еще раз увидим выступления представителей 20 стран, а именно:

Essyla — Dancing on the Ice (Бельгия);

Lelek — Andromeda (Хорватия);

Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin (Финляндия);

Akylas — Ferto (Греция);

Ноам Беттан — Michelle (Израиль);

Lion Ceccah — Sólo quiero más (Литва);

Satoshi — Viva, Moldova! (Молдова);

Alicja — Pray (Польша);

Lavina — Kraj Mene (Сербия);

Felicia — My System (Швеция).

По правилам, хозяева конкурса, на этот раз Австрия, и четыре страны-основатели — Франция, Германия, Италия и Великобритания — проходят в финал автоматически.

Букмекеры прогнозируют победу в нынешнем конкурсе Финляндии. Высокие шансы имеют также исполнители из Греции, Дании, Австралии, Израиля и Франции. Украина имеет все шансы войти в топ 10. Финал Евровидения состоится уже в эту субботу, 16 мая.

Кто такая Лелека?

Виктория Лелека — украинская певица, которая родилась на Днепропетровщине. Она училась в Киеве и работала актрисой в Молодом театре. Переехав в Германию в 2016-м, артистка основала этноджазовую группу Leléka, но параллельно работала над сольным проектом Donbasgrl.

Leléka представляет Украину на Евровидении 2026 Фото: Eurovision Ukraine

Leléka вышла на сцену Евровидения в изящном платье от дизайнера Лилии Литковской. К работе над обрпазом певицы также присоединилась команда стилистки Маргариты Шекель. В этом году номер Украины на конкурсе обошелся примерно в 290 тысяч долларов — спонсоров, чтобы "закрыть" бюджет, артистке пришлось искать самостоятельно.

В прошлом году в Евровидении победила Австрия. Украину отправила группа Ziferblat, которая в итоге заняла девятое место. До этого наши представители трижды побеждали — в 2004, 2016 и 2022 годах.

