Украденная победа: Украину "подставили" в финале Евровидения 2026 (фото)

Организаторы Евровидения 2026 обнародовали порядок выступлений 25 участников гранд-финала, который пройдет в Вене уже в субботу, 16 мая. Украина выйдет на сцену под номером 7, то есть в первой части концерта. Как правило, это негативно влияет на финальный результат — на то есть несколько вполне объективных причин.

Представительница Украины на Евровидении 2026 триумфально прошла в большой финал международного песенного конкурса. Накануне концерта, где определят победителя, организаторы опубликовали порядковые номера выступлений всех участников. Leléka выйдет на сцену с песней Ridnym под номером 7. К сожалению, в данной конфигурации это не очень хорошо. В чем же проблема, — читайте далее в материале Фокуса.

Влияние на итоговую оценку

Не секрет, что конкурсанты на Евровидении стремятся получить номер во второй половине прямой трансляции, то есть ближе к концу концерта и началу голосования. Потому что зрители по "горячим" следам еще помнят выступления исполнителей, их песни и номера. Зато конкурсанты, которые "отстрелялись" в самом начале, под конец вечера уходят в тень.

К тому же в начале прямого эфира далеко не все зрители успевают дойти до своих диванов, пропуская часть трансляции. В конце концов, больше внимания получают певцы, выступающие в завершение. Именно такую конфигурацию по итогам зрительского голосования доказывает многолетняя история конкурса.

Еще одна украденная победа

В частности, в финале Евровидения 2024 певица Jerry Heil вместе с alyona alyona выступали под номером 2 (во втором полуфинале — под номером 6). Их номер тогда срежиссировала всемирно известная клипмейкер Таню Муиньо, которая нескрываемо назвала это подставой, а зрители — украденной победой.

"Пятно смерти от команды Евровидения. Приятно", — отметила Муиньо.

Реакция Муиньо на 2 позицию в финале Евровидения 2024 Фото: Instagram

Организаторы, в свою очередь, утверждают, что расставляют исполнителей в такой последовательности, чтобы зрителям было интересно смотреть прямой эфир. То есть динамичные постановки с мощной хореографией сменяют вокальные номера и наоборот.

Впрочем, часто под этим "соусом" можно сознательно или бессознательно повлиять на результат, например, поставив сильный номер на начало трансляции, чтобы он не выиграл. Случилась ли такая история с Украиной, — пока сказать трудно. Однако понятно, что в случае победы Украины возникнет немало организационных сложностей, поскольку страна не сможет провести следующее Евровидение из-за активных боевых действий, поэтому придется искать другую страну, которая согласится принять конкурс, как это уже делала Великобритания. Это создает для организаторов целый ряд дополнительных проблем.

