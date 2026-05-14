Будет горячо! Второй полуфинал Евровидения 2026 онлайн: где и когда смотреть

Евровидение 2026 как раз в разгаре. Вечером в четверг, 14 мая, в Вене отгремит второй полуфинал конкурса. Певица Leléka выступит под номером 12.

По результатам второго полуфинала Евровидения 2026 удастся определить вторую десятку финалистов. Также свои номера покажут страны, которые автоматически проходят дальше как учредители конкурса, а также страна-победитель прошлого года. Конкурс будут транслировать в прямом эфире в 22:00 по киевскому времени на телевидении, а также онлайн. Перед началом "Суспільне" подготовило предшоу, которое начнется в 21:30. За всеми событиями будет внимательно следить и Фокус.

Где смотреть Евровидение 2026

На языке оригинала концерт можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest, а также на:

телеканале "Суспільне Культура";

"Радіо Промінь" (аудиоверсия);

сайте "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення";

YouTube-канале "Євробачення Україна".

Второй полуфинал Евровидения 2026 онлайн

12:51. Внешность участниц Евровидения высмеяли в Израиле: разгорелся международный скандал. В соцсетях представители телеканала KAN высмеяли сценический образ артисток, сравнив традиционные татуировки в их номере с "перебором хной в Эйлате".

10:25. Все пошло не по плану: во время выступления Leléka на Евровидении произошла накладка. По словам очевидцев, одна штора на репетиции перекрутилась и не вылезла до конца.

Ставки букмекеров

После первого полуфинала Евровидения 2026 в Вене 12 мая букмекеры обновили свои прогнозы. Потенциальным победителем традиционно остается Финляндия. Интересно, что шансы представительницы Украины, певицы Leléka, немного выросли. Перед первым полуфиналом Виктория занимала 11-е место в рейтинге, а сейчас поднялась на 10-ю строчку.

14 мая зрители увидят выступления 15 стран-участниц, а также три шоу от двух стран основательниц конкурса Франции, Великобритании и страны-хозяйки Австрии.

Кто выступит во втором полуфинале?

Дара — Bangaranga (Болгария); Jiva — Just Go (Азербайджан); Александра Капитанеску — Choke Me (Румыния); Eva Marija — Mother Nature (Люксембург); Даниэль Жижка — Crossroads (Чехия); Simon — Paloma Rumba (Армения); Вероника Фусаро — Alice (Швейцария); Antigoni — Jalla (Кипр); Atvara — Ēnā (Латвия); Серен Торпегор Лунд — Før Vi Går Hjem (Дания); Дельта Гудрем — Eclipse (Австралия); Leléka — Ridnym (Украина); Алис — Nân (Албания); Aidan — Bella (Мальта); Юнас Ловв — YA YA YA YA (Норвегия).

Тем временем в Вену уже прибыли легенды Евровидения — Руслана и Андрей Данилко. Они примут участие в специальных событиях вне основного конкурса.

Во вторник, 12 мая, в Вене отгремел первый полуфинал Евровидения 2026. Организаторы определили первую десятку финалистов. Неожиданностей не было, ведь букмекерам не удалось предсказать 9 из 10 "проходных" участников.