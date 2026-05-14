Внешность участниц Евровидения высмеяли в Израиле: разгорелся международный скандал (фото)

Хорватская группа Lelek резко отреагировала на слова израильского вещателя KAN после выступления на Евровидении 2026. В соцсетях представители телеканала высмеяли сценический образ артисток, сравнив традиционные татуировки в их номере с "перебором хной в Эйлате".

Израильский вещатель опубликовал видео выступления Lelek на Евровидении 2026 с критикой татуировки участниц коллектива — на их телах изображены древние символы. В ответ конкурсантки не молчали. Чем в итоге закончился конфликт между ними, — читайте в материале Фокуса.

"Когда переусердствуешь с татуировками в Эйлате", — подписали представители телеканала, насмехаясь над внешностью хорватских певиц.

Важно

Просто нет слов: как Leléka выступила на Евровидении 2026 (видео)

Lelek не молчали

Участницы группы прокомментировали эти слова. Мол, они возмущены таким заявлением, ведь их выступление было посвящено темам страдания, женской боли и культурной памяти.

Хорватская группа Lelek прокомментировала насмешки со стороны Израиля Фото: Instagram

Lelek отметили, что особенно тревожно видеть насмешки над женщинами, которые говорят о травматическом опыте через музыку.

Відео дня

"Нас беспокоят комментарии израильской телекомпании KAN, в которых высмеиваются наша культура и жертвы, принесенные угнетенными католическими женщинами. Особенно тревожно высмеивать женщин, которые поют о женской боли и страданиях, демонстрируя при этом полное отсутствие эмпатии и уважения к страданиям других", — отметили они.

Объяснение вещателя в Израиле

Позже вещатель удалил сообщение из своих соцсетей.

"Не было никакого намерения оскорбить хорватскую делегацию или хорватскую общественность. Мы приносим извинения за этот пост и также просим прощения у главы хорватской делегации", — говорится в заявлении.

В четверг, 14 мая, в Вене пройдет второй полуфинал Евровидения 2026. Представительница Украины Lelèka с песней Ridnym выступит под номером 12.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Вечером в среду, 13 мая, состоялось жюри-шоу второго полуфинала Евровидения 2026, где эксперты в закрытом режиме оценивали выступления конкурсантов. По правилам, от этого зависит 50% результата, еще 50% — это голоса зрителей.

Ведущая расплакалась после выступления Leléka на Евровидении. Постановщики обещают, что увиденное на сцене никого не оставит равнодушным.

После первого полуфинала Евровидения-2026 в Вене 12 мая букмекеры обновили свои прогнозы. Потенциальным победителем традиционно остается Финляндия.