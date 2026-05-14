Внешность участниц Евровидения высмеяли в Израиле: разгорелся международный скандал (фото)
Хорватская группа Lelek резко отреагировала на слова израильского вещателя KAN после выступления на Евровидении 2026. В соцсетях представители телеканала высмеяли сценический образ артисток, сравнив традиционные татуировки в их номере с "перебором хной в Эйлате".
Израильский вещатель опубликовал видео выступления Lelek на Евровидении 2026 с критикой татуировки участниц коллектива — на их телах изображены древние символы. В ответ конкурсантки не молчали. Чем в итоге закончился конфликт между ними, — читайте в материале Фокуса.
"Когда переусердствуешь с татуировками в Эйлате", — подписали представители телеканала, насмехаясь над внешностью хорватских певиц.Важно
Lelek не молчали
Участницы группы прокомментировали эти слова. Мол, они возмущены таким заявлением, ведь их выступление было посвящено темам страдания, женской боли и культурной памяти.
Lelek отметили, что особенно тревожно видеть насмешки над женщинами, которые говорят о травматическом опыте через музыку.
"Нас беспокоят комментарии израильской телекомпании KAN, в которых высмеиваются наша культура и жертвы, принесенные угнетенными католическими женщинами. Особенно тревожно высмеивать женщин, которые поют о женской боли и страданиях, демонстрируя при этом полное отсутствие эмпатии и уважения к страданиям других", — отметили они.
Объяснение вещателя в Израиле
Позже вещатель удалил сообщение из своих соцсетей.
"Не было никакого намерения оскорбить хорватскую делегацию или хорватскую общественность. Мы приносим извинения за этот пост и также просим прощения у главы хорватской делегации", — говорится в заявлении.
В четверг, 14 мая, в Вене пройдет второй полуфинал Евровидения 2026. Представительница Украины Lelèka с песней Ridnym выступит под номером 12.
