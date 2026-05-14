Зовнішність учасниць Євробачення висміяли в Ізраїлі: розгорівся міжнародний ґвалт (фото)

Хорватський гурт Lelek різко відреагував на допис ізраїльського мовника KAN після виступу на Євробаченні 2026. У соцмережах представники телеканалу висміяли сценічний образ артисток, порівнявши традиційні татуювання у їхньому номері з "перебором хною в Ейлаті".

Ізраїльський мовник опублікував відео виступу Lelek на Євробаченні 2026 з критикою татуювання учасниць колективу – на їхніх тілах зображені давні символи. У відповідь конкурсантки не мовчали. Чим зрештою закінчився конфлікт між ними, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Коли перестараєшся з татуюваннями в Ейлаті", – підписали представники телеканалу, насміхаючись із зовнішності хорватських співачок.

Lelek не мовчали

Учасниці гурту прокоментували ці слова. Мовляв, вони обурені такою заявою, адже їхній виступ був присвячений темам страждання, жіночого болю та культурній пам’яті.

Хорватський гурт Lelek прокоментував насмішки з боку Ізраїлю Фото: Instagram

Lelek наголосили, що особливо тривожно бачити насмішки над жінками, які говорять про травматичний досвід через музику.

"Нас непокоять коментарі ізраїльської телекомпанії KAN, в яких висміюються наша культура та жертви, принесені пригнобленими католицькими жінками. Особливо тривожно висміювати жінок, які співають про жіночий біль і страждання, демонструючи при цьому повну відсутність емпатії та поваги до страждань інших", – зазначили вони.

Пояснення мовника в Ізраїлі

Згодом мовник видалив допис зі своїх соцмереж.

"Не було жодного наміру образити хорватську делегацію чи хорватську громадськість. Ми перепрошуємо за цей пост і також просимо вибачення у голови хорватської делегації", – йдеться в заяві.

У четвер, 14 травня, у Відні пройде другий півфінал Євробачення 2026. Представниця України Lelèka з піснею Ridnym виступить під номером 12.

