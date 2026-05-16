"Я это сделала": Leléka обратилась к украинцам по всему миру с призывом

Представительница Украины феерично выступила в финале Евровидения-2026, который в этом году проходит в Вене, Австрия. Певица идеально спела, взяла свою фирменную "длинную" ноту и в завершение воскликнула "Слава Украине".

В субботу, 16 мая, проходит финал песенного конкурса Евровидение 2026. На главной сцене с песней Ridnym под номером 7 уже выступила представительница Украины — Leléka. После этого она обратилась к украинцам по всему миру с призывом поддержать ее своими голосами.

"Я это сделала! Теперь дело за вами! Продолжайте голосовать за наш номер 7", — написала певица в своих социальных сетях.

В комментариях поклонники засыпают ее комплиментами, благодарят за хорошее выступление, а также желают победы.

Leléka обратилась к украинцам по всему миру

16 мая в 22:00 в Вене состоится грандиозный финал 70-го песенного конкурса Евровидение. За хрустальный микрофон и право привезти конкурс в свою страну в следующем году будут соревноваться представители 25 государств. Открывать шоу будет Дания, а закрывать — представительница Австрии, которая в этом году принимает конкурс.