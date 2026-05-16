Фавориты Евровидения 2026 изменились: все, что нужно знать о финале (фото, видео)

16 мая в 22:00 в Вене состоится грандиозный финал 70-го песенного конкурса Евровидение. За хрустальный микрофон и право привезти конкурс в свою страну в следующем году будут соревноваться представители 25 государств.

Открывать шоу будет Дания, а закрывать — представительница Австрии, которая в этом году принимает конкурс. Всего в финале мы увидим 25 выступлений, среди которых как классические баллады, так и драйвовые рок-номера. Фокус рассказывает подробнее о финале Евровидения 2026: список участников и фаворитов у букмекеров, порядок выступлений, правила голосования, а также где и когда смотреть прямую трансляцию конкурса.

Тройка фаворитов Евровидения-2026

Таблица прогнозов постоянно меняется. В частности, неизменный лидер Финляндия потеряла 2% перед финалом, Украина также опустилась на 14 позицию, хотя ранее была в топ 10.

1. Финляндия (Линда Лампениус и Пит Паркконен — "Liekinheitin"). Абсолютный лидер симпатий. Их номер с огненным шоу и мощным вокалом дает Финляндии 40% шансов на победу.

2. Австралия (Дельта Гудрем — "Eclipse"). Возвращение звезды мирового масштаба на сцену конкурса приковало внимание зрителей. Ей прогнозируют второе место благодаря невероятной визуальной постановке.

3. Греция (Akylas — "Ferto"). Замыкает тройку этно-поп мотив, который стал вирусным в соцсетях еще до начала недели Евровидения.

Порядок выступлений в финале Евровидения-2026

Дания: Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem; Германия: Sarah Engels — Fire; Израиль: Noam Bettan — Michelle; Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice; Албания: Alis — Nân; Греция: Akylas — Ferto; Украина: Leléka — Ridnym; Австралия: Delta Goodrem — Eclipse; Сербия: Lavina — Kraj Mene; Мальта: Aidan — Bella; Чехия: Daniel Žižka — Crossroads; Болгария: Dara — Bangaranga; Хорватия: Lelek — Andromeda; Великобритания: Look Mum No Computer — Eins, Zwei, Drei; Франция: Monroe — Regarde! Молдова: Satoshi — Viva, Moldova! Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin; Польша: Alicja — Pray; Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más; Швеция: Felicia — My System; Кипр: Antigoni — Jalla; Италия: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì; Норвегия: Jonas Lovv — Ya ya ya ya; Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me; Австрия: Cosmó — Tanzschein.

Какие шансы у Украины?

Украину в этом году представляет Leléka с песней Ridnym. Наша представительница выступит под номером 7.

Сейчас букмекеры прогнозируют Украине 12 место. Несмотря на то, что после второго полуфинала шансы на попадание в топ-10 несколько снизились, аналитики отмечают высокий уровень лояльности зрителей. История конкурса неоднократно показывала, что украинский "телевоут" (голосование зрителей) часто оказывается намного выше предварительных ожиданий экспертов, поэтому борьба за первую десятку продолжается. В частности, по просмотрам на YouTube Украина занимает 5 место.

Когда финал Евровидения и где смотреть?

Прямая трансляция финала начнется в 22:00 по киевскому времени. Голосование за победителя откроется сразу после завершения последнего конкурсного выступления.

