Фавориты Евровидения 2026 изменились: все, что нужно знать о финале (фото, видео)

Выступление Украины на Евровидении 2026 | Фото: YouTube

16 мая в 22:00 в Вене состоится грандиозный финал 70-го песенного конкурса Евровидение. За хрустальный микрофон и право привезти конкурс в свою страну в следующем году будут соревноваться представители 25 государств.

Открывать шоу будет Дания, а закрывать — представительница Австрии, которая в этом году принимает конкурс. Всего в финале мы увидим 25 выступлений, среди которых как классические баллады, так и драйвовые рок-номера. Фокус рассказывает подробнее о финале Евровидения 2026: список участников и фаворитов у букмекеров, порядок выступлений, правила голосования, а также где и когда смотреть прямую трансляцию конкурса.

Тройка фаворитов Евровидения-2026

Таблица прогнозов постоянно меняется. В частности, неизменный лидер Финляндия потеряла 2% перед финалом, Украина также опустилась на 14 позицию, хотя ранее была в топ 10.

Победу прогнозируют Финляндии
1. Финляндия (Линда Лампениус и Пит Паркконен — "Liekinheitin"). Абсолютный лидер симпатий. Их номер с огненным шоу и мощным вокалом дает Финляндии 40% шансов на победу.

2. Австралия (Дельта Гудрем — "Eclipse"). Возвращение звезды мирового масштаба на сцену конкурса приковало внимание зрителей. Ей прогнозируют второе место благодаря невероятной визуальной постановке.

3. Греция (Akylas — "Ferto"). Замыкает тройку этно-поп мотив, который стал вирусным в соцсетях еще до начала недели Евровидения.

Порядок выступлений в финале Евровидения-2026

  1. Дания: Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem;
  2. Германия: Sarah Engels — Fire;
  3. Израиль: Noam Bettan — Michelle;
  4. Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice;
  5. Албания: Alis — Nân;
  6. Греция: Akylas — Ferto;
  7. Украина: Leléka — Ridnym;
  8. Австралия: Delta Goodrem — Eclipse;
  9. Сербия: Lavina — Kraj Mene;
  10. Мальта: Aidan — Bella;
  11. Чехия: Daniel Žižka — Crossroads;
  12. Болгария: Dara — Bangaranga;
  13. Хорватия: Lelek — Andromeda;
  14. Великобритания: Look Mum No Computer — Eins, Zwei, Drei;
  15. Франция: Monroe — Regarde!
  16. Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
  17. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin;
  18. Польша: Alicja — Pray;
  19. Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más;
  20. Швеция: Felicia — My System;
  21. Кипр: Antigoni — Jalla;
  22. Италия: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì;
  23. Норвегия: Jonas Lovv — Ya ya ya ya;
  24. Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me;
  25. Австрия: Cosmó — Tanzschein.
Какие шансы у Украины?

Украину в этом году представляет Leléka с песней Ridnym. Наша представительница выступит под номером 7.

Сейчас букмекеры прогнозируют Украине 12 место. Несмотря на то, что после второго полуфинала шансы на попадание в топ-10 несколько снизились, аналитики отмечают высокий уровень лояльности зрителей. История конкурса неоднократно показывала, что украинский "телевоут" (голосование зрителей) часто оказывается намного выше предварительных ожиданий экспертов, поэтому борьба за первую десятку продолжается. В частности, по просмотрам на YouTube Украина занимает 5 место.

Когда финал Евровидения и где смотреть?

Прямая трансляция финала начнется в 22:00 по киевскому времени. Голосование за победителя откроется сразу после завершения последнего конкурсного выступления.

