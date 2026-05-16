Фавориты Евровидения 2026 изменились: все, что нужно знать о финале (фото, видео)
16 мая в 22:00 в Вене состоится грандиозный финал 70-го песенного конкурса Евровидение. За хрустальный микрофон и право привезти конкурс в свою страну в следующем году будут соревноваться представители 25 государств.
Открывать шоу будет Дания, а закрывать — представительница Австрии, которая в этом году принимает конкурс. Всего в финале мы увидим 25 выступлений, среди которых как классические баллады, так и драйвовые рок-номера. Фокус рассказывает подробнее о финале Евровидения 2026: список участников и фаворитов у букмекеров, порядок выступлений, правила голосования, а также где и когда смотреть прямую трансляцию конкурса.
Тройка фаворитов Евровидения-2026
Таблица прогнозов постоянно меняется. В частности, неизменный лидер Финляндия потеряла 2% перед финалом, Украина также опустилась на 14 позицию, хотя ранее была в топ 10.
1. Финляндия (Линда Лампениус и Пит Паркконен — "Liekinheitin"). Абсолютный лидер симпатий. Их номер с огненным шоу и мощным вокалом дает Финляндии 40% шансов на победу.
2. Австралия (Дельта Гудрем — "Eclipse"). Возвращение звезды мирового масштаба на сцену конкурса приковало внимание зрителей. Ей прогнозируют второе место благодаря невероятной визуальной постановке.
3. Греция (Akylas — "Ferto"). Замыкает тройку этно-поп мотив, который стал вирусным в соцсетях еще до начала недели Евровидения.
Порядок выступлений в финале Евровидения-2026
- Дания: Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem;
- Германия: Sarah Engels — Fire;
- Израиль: Noam Bettan — Michelle;
- Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice;
- Албания: Alis — Nân;
- Греция: Akylas — Ferto;
- Украина: Leléka — Ridnym;
- Австралия: Delta Goodrem — Eclipse;
- Сербия: Lavina — Kraj Mene;
- Мальта: Aidan — Bella;
- Чехия: Daniel Žižka — Crossroads;
- Болгария: Dara — Bangaranga;
- Хорватия: Lelek — Andromeda;
- Великобритания: Look Mum No Computer — Eins, Zwei, Drei;
- Франция: Monroe — Regarde!
- Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
- Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin;
- Польша: Alicja — Pray;
- Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más;
- Швеция: Felicia — My System;
- Кипр: Antigoni — Jalla;
- Италия: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì;
- Норвегия: Jonas Lovv — Ya ya ya ya;
- Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me;
- Австрия: Cosmó — Tanzschein.
Какие шансы у Украины?
Украину в этом году представляет Leléka с песней Ridnym. Наша представительница выступит под номером 7.
Сейчас букмекеры прогнозируют Украине 12 место. Несмотря на то, что после второго полуфинала шансы на попадание в топ-10 несколько снизились, аналитики отмечают высокий уровень лояльности зрителей. История конкурса неоднократно показывала, что украинский "телевоут" (голосование зрителей) часто оказывается намного выше предварительных ожиданий экспертов, поэтому борьба за первую десятку продолжается. В частности, по просмотрам на YouTube Украина занимает 5 место.
Когда финал Евровидения и где смотреть?
Прямая трансляция финала начнется в 22:00 по киевскому времени. Голосование за победителя откроется сразу после завершения последнего конкурсного выступления.
Где смотреть:
- Общественное Культура;
- Общественное Евровидение;
- YouTube-канал Eurovision Song Contest;
- YouTube-канал"Евровидение Украина" (комментарии ведущих);
- Megogo;
- Радио Проминь.
