Эта страна стала главным хитом Евровидения: сеть массово смотрит именно его выступление на YouTube (видео)

Номер представителя Мальты Эйдана стал настоящим виральным хитом, возглавив список самых популярных видео второго полуфинала Евровидения-2026 на YouTube. Несмотря на бешеную конкуренцию, украинский перформанс также закрепил за собой место среди лидеров, войдя в пятерку фаворитов по количеству просмотров.

Согласно официальным данным платформы, видео Мальты продемонстрировало впечатляющий отрыв, собрав 580 тысяч просмотров. Фокус рассказывает, сколько просмотров собрали другие страны, в частности, Украина.

Страны на Евровидении, которые собрали больше всего просмотров

Замыкают тройку лидеров Болгария и Австралия, которые также уверенно пересекли отметку в 400 тысяч. Украина традиционно подтвердила статус одного из главных объектов внимания европейского сообщества, заняв 5-ю позицию и опередив представителей Франции и Великобритании.

Рейтинг просмотров второго полуфинала:

Мальта — 580 тыс;

Болгария — 466 тыс;

Австралия — 442 тыс;

Румыния — 437 тыс;

Украина — 399 тыс;

Кипр — 367 тыс;

Албания — 252 тыс;

Чехия — 206 тыс;

Дания — 157 тыс;

Франция — 138 тыс;

Великобритания — 103 тыс;

Армения — 98 тыс;

Швейцария — 80 тыс;

Норвегия — 73 тыс;

Люксембург — 65 тыс;

Австрия — 63 тыс;

Азербайджан — 59 тыс.

Количество просмотров на YouTube часто считается неформальным индикатором зрительских симпатий, что может существенно повлиять на итоговые результаты в финале конкурса.

Пока Мальта празднует цифровую победу, основная интрига сохраняется вокруг того, смогут ли эти показатели конвертироваться в реальные баллы от телезрителей и профессионального жюри.

