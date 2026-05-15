Евровидение 2026

Эта страна стала главным хитом Евровидения: сеть массово смотрит именно его выступление на YouTube (видео)

Представитель Мальты — Эйдан | Фото: YouTube

Номер представителя Мальты Эйдана стал настоящим виральным хитом, возглавив список самых популярных видео второго полуфинала Евровидения-2026 на YouTube. Несмотря на бешеную конкуренцию, украинский перформанс также закрепил за собой место среди лидеров, войдя в пятерку фаворитов по количеству просмотров.

Согласно официальным данным платформы, видео Мальты продемонстрировало впечатляющий отрыв, собрав 580 тысяч просмотров. Фокус рассказывает, сколько просмотров собрали другие страны, в частности, Украина.

Страны на Евровидении, которые собрали больше всего просмотров

Замыкают тройку лидеров Болгария и Австралия, которые также уверенно пересекли отметку в 400 тысяч. Украина традиционно подтвердила статус одного из главных объектов внимания европейского сообщества, заняв 5-ю позицию и опередив представителей Франции и Великобритании.

Рейтинг просмотров второго полуфинала:

  • Мальта — 580 тыс;
  • Болгария — 466 тыс;
  • Австралия — 442 тыс;
  • Румыния — 437 тыс;
  • Украина — 399 тыс;
  • Кипр — 367 тыс;
  • Албания — 252 тыс;
  • Чехия — 206 тыс;
  • Дания — 157 тыс;
  • Франция — 138 тыс;
  • Великобритания — 103 тыс;
  • Армения — 98 тыс;
  • Швейцария — 80 тыс;
  • Норвегия — 73 тыс;
  • Люксембург — 65 тыс;
  • Австрия — 63 тыс;
  • Азербайджан — 59 тыс.
Количество просмотров на YouTube часто считается неформальным индикатором зрительских симпатий, что может существенно повлиять на итоговые результаты в финале конкурса.

Пока Мальта празднует цифровую победу, основная интрига сохраняется вокруг того, смогут ли эти показатели конвертироваться в реальные баллы от телезрителей и профессионального жюри.

