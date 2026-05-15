Эта страна стала главным хитом Евровидения: сеть массово смотрит именно его выступление на YouTube (видео)
Номер представителя Мальты Эйдана стал настоящим виральным хитом, возглавив список самых популярных видео второго полуфинала Евровидения-2026 на YouTube. Несмотря на бешеную конкуренцию, украинский перформанс также закрепил за собой место среди лидеров, войдя в пятерку фаворитов по количеству просмотров.
Согласно официальным данным платформы, видео Мальты продемонстрировало впечатляющий отрыв, собрав 580 тысяч просмотров. Фокус рассказывает, сколько просмотров собрали другие страны, в частности, Украина.
Страны на Евровидении, которые собрали больше всего просмотров
Замыкают тройку лидеров Болгария и Австралия, которые также уверенно пересекли отметку в 400 тысяч. Украина традиционно подтвердила статус одного из главных объектов внимания европейского сообщества, заняв 5-ю позицию и опередив представителей Франции и Великобритании.
Рейтинг просмотров второго полуфинала:
- Мальта — 580 тыс;
- Болгария — 466 тыс;
- Австралия — 442 тыс;
- Румыния — 437 тыс;
- Украина — 399 тыс;
- Кипр — 367 тыс;
- Албания — 252 тыс;
- Чехия — 206 тыс;
- Дания — 157 тыс;
- Франция — 138 тыс;
- Великобритания — 103 тыс;
- Армения — 98 тыс;
- Швейцария — 80 тыс;
- Норвегия — 73 тыс;
- Люксембург — 65 тыс;
- Австрия — 63 тыс;
- Азербайджан — 59 тыс.
Количество просмотров на YouTube часто считается неформальным индикатором зрительских симпатий, что может существенно повлиять на итоговые результаты в финале конкурса.
Пока Мальта празднует цифровую победу, основная интрига сохраняется вокруг того, смогут ли эти показатели конвертироваться в реальные баллы от телезрителей и профессионального жюри.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Израиль поддержал украинцев на Евровидении-2026.
- В сети появились кадры закулисья Евровидения, которые не видели телезрители.
Кроме того, Leléka поразила Евровидение феноменальной нотой, но в сети из-за этого вспыхнули споры.