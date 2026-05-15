"Слава Украине!" в прямом эфире: Израиль поддержал украинцев на Евровидении-2026

Во время трансляции финала Евровидения-2026 комментатор израильского государственного телеканала выразил поддержку украинскому народу. Прямой эфир завершился словами солидарности и легендарным лозунгом, что вызвало волну благодарности среди зрителей.

Нынешний конкурс стал особой платформой для культурной дипломатии. Комментируя выступление нашей страны, представитель израильского телевидения отметил несокрушимость украинского духа, передает Фокус.

"Мы говорим о пятом конкурсе песни Евровидение, который проходит Украина во время войны. Мы солидарны с украинцами, которые в основном поют об актуальных вопросах, касающихся их страны. Слава Украине!", — сказал израильский ведущий во время эфира.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Песенный конкурс "Евровидение" столкнулся с самым масштабным бойкотом за всю свою 70-летнюю историю. В конкурсе 2026 года участвуют 35 стран, а телевещательные компании из Испании, Ирландии, Нидерландов, Исландии и Словении отказались от участия в мероприятии на этой неделе в знак протеста против включения Израиля.

Ноам Беттан из Израиля выступил под номером 10 в Вене во время первого полуфинала. Во время номера Беттана в зале раздавались неоднозначные возгласы. А комментарии в YouTube наполнились призывами пропалестинских активистов.

Відео дня

Кроме того, израильский вещатель опубликовал видео выступления представителей Хорватии Lelek с критикой татуировки участниц коллектива — на их телах изображены древние символы. В ответ конкурсантки не промолчали.