"Слава Україні!" у прямому ефірі: Ізраїль підтримав українців на Євробаченні-2026

Під час трансляції фіналу Євробачення-2026 коментатор ізраїльського державного телеканалу висловив підтримку українському народові. Прямий ефір завершився словами солідарності та легендарним гаслом, що викликало хвилю вдячності серед глядачів.

Цьогорічний конкурс став особливою платформою для культурної дипломатії. Коментуючи виступ нашої країни, представник ізраїльського телебачення наголосив на незламності українського духу, передає Фокус.

"Ми говоримо про п'ятий конкурс пісні Євробачення, який проходить Україна під час війни. Ми солідарні з українцями, які переважно співають про актуальні питання, що стосуються їхньої країни. Слава Україні!", — сказав ізраїльський ведучий під час ефіру.

Пісенний конкурс "Євробачення" зіткнувся з наймасштабнішим бойкотом за всю свою 70-річну історію. У конкурсі 2026 року беруть участь 35 країн, а телемовні компанії з Іспанії, Ірландії, Нідерландів, Ісландії та Словенії відмовилися від участі в заході цього тижня на знак протесту проти включення Ізраїлю.

Ноам Беттан з Ізраїлю виступив під номером 10 у Відні під час першого півфіналу. Під час номеру Беттана в залі лунали неоднозначні вигуки. А коментарі в YouTube наповнилися закликами пропалестинських активістів.

Крім того, ізраїльський мовник опублікував відео виступу представників Хорватії Lelek з критикою татуювання учасниць колективу – на їхніх тілах зображені давні символи. У відповідь конкурсантки не змовчали.