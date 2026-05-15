Ця країна стала головним хітом Євробачення: мережа масово дивиться саме його виступ на YouTube (відео)

Номер представника Мальти Ейдана став справжнім віральним хітом, очоливши список найпопулярніших відео другого півфіналу Євробачення-2026 на YouTube. Попри шалену конкуренцію, український перформанс також закріпив за собою місце серед лідерів, увійшовши до п'ятірки фаворитів за кількістю переглядів.

Згідно з офіційними даними платформи, відео Мальти продемонструвало вражаючий відрив, зібравши 580 тисяч переглядів. Фокус розповідає, скільки переглядів зібрали інші країни, зокрема, Україна.

Країни на Євробаченні, які зібрали найбільше переглядів

Замикають трійку лідерів Болгарія та Австралія, які також впевнено перетнули позначку у 400 тисяч. Україна традиційно підтвердила статус одного з головних об'єктів уваги європейської спільноти, посівши 5-ту позицію та випередивши представників Франції та Великої Британії.

Рейтинг переглядів другого півфіналу:

Мальта — 580 тис.;

Болгарія — 466 тис.;

Австралія — 442 тис.;

Румунія — 437 тис.;

Україна — 399 тис.;

Кіпр — 367 тис.;

Албанія — 252 тис.;

Чехія — 206 тис.;

Данія — 157 тис.;

Франція — 138 тис.;

Велика Британія — 103 тис.;

Вірменія — 98 тис.;

Швейцарія — 80 тис.;

Норвегія — 73 тис.;

Люксембург — 65 тис.;

Австрія — 63 тис.;

Азербайджан — 59 тис.

Кількість переглядів на YouTube часто вважається неформальним індикатором глядацьких симпатій, що може суттєво вплинути на підсумкові результати у фіналі конкурсу.

Поки Мальта святкує цифрову перемогу, основна інтрига зберігається навколо того, чи зможуть ці показники конвертуватися у реальні бали від телеглядачів та професійного журі.

