Leléka вразила Євробачення феноменальною нотою: у мережі спалахнули суперечки

Українська виконавиця Leléka ймовірно встановила вражаючий рекорд на головній сцені Євробачення. Співачка виконала найдовшу вокальну партію на одному диханні за всю багаторічну історію пісенного конкурсу.

За повідомленням медіа The Bridge, такий результат став можливим завдяки поєднанню високої музичної освіти та феноменального володіння технікою дихання. Представлена вокальна фраза вимагає від артиста не лише художньої майстерності, а й неабиякої фізичної підготовки.

Реакція мережі

Рекордна нота спровокувала справжню бурю в коментарях під відео виступу. Слухачі розділилися на два табори, активно обговорюючи технічну та художню складову перформансу.

Шанувальники вокального мистецтва пояснюють, що це не просто "довга нота", а повноцінний вокаліз — складна музична фраза, виконана на одному диханні. Користувачі відзначають, що у півфіналі артистка виконала її бездоганно, без додаткових доборів повітря ("люфтів"), що підтверджує її високий професіоналізм.

Багато хто називає виступ "неймовірним" та "крутим", порівнюючи вокал Leléka з рівнем переможців минулих років і бажаючи їй "дати жару" у фіналі.

Водночас частина аудиторії залишилася незадоволеною. Дехто вважає, що такий формат "не для Євробачення", нарікаючи на відсутність динамічного розвитку пісні або брак оригінальності в постановці.

"Я просто не повірила своїм вухам, це було круто";

"Мурахи по тілу";

"Провила";

"Дуже-дуже погано, на жаль".

