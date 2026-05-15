Тато з кумом і забита маршрутка: мережа вибухнула мемами про другий півфінал Євробачення

Другий півфінал Євробачення-2026 запам’ятався глядачам не лише піснями, а й хвилею іронічних мемів, що миттєво заполонили українські соцмережі. Користувачі перетворили яскраві сценічні образи та вокальні партії на влучні метафори щоденного життя, від сімейних застіль до поїздок у громадському транспорті.

Найбільше обговорень викликали візуальні асоціації, де пафосні костюми стали приводом для ностальгії за дитинством та домашнім побутом. Фокус розповідає про веселу творчість українців на тему Євробачення.

Євробачення викликало хвилю мемів

Зокрема, загадкові білі головні убори учасників Румунії порівняли з дитячими експериментами перед дзеркалом, коли замість дизайнерських речей у хід йшли звичайні труси з маминої шафи. Зворушливі ж моменти чоловічої підтримки на сцені під час виступу Норвегії нагадали глядачам щирість і тепло традиційних українських застіль між татом і кумом на третій годині святкування.

Не обійшли увагою і тему моди, іронізуючи над поняттям "базового гардероба", який зазвичай купується на розпродажах і в результаті виглядає як епатажна суміш пір’я та блискіток.

Динамічні постановки з великою кількістю людей, як-от виступ Данії, стали для українців ідеальною ілюстрацією ранкової поїздки в переповненій маршрутці. Водночас експресивні рухи на сцені представників Румунії нагадали багатьом ту саму рішучість, з якою покупець повертається до каси, якщо його обрахували хоча б на одну гривню.

Вокальна напруга під час виступу LELEKA викликала справжній емоційний резонанс, який користувачі передали через меми з переляканими тваринами та до межі напруженими пальцями ніг у капцях.

Загальний стан українських глядачів найкраще відобразили кадри з втомленими ведучими, де рятувальні жилети та виснажені обличчя стали символом стійкості єврофанів, що дивляться шоу попри чергову безсонну ніч. Навіть ретро-стиль ведучих отримав свою порцію гумору, перетворившись на прогноз того, як виглядатимуть сучасні українські музиканти через сорок років.

