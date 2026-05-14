Вєрку Сердючку згадали на Євробаченні у Відні (фото)

У прямому ефірі другого півфіналу Євробачення-2026 згадали легендарний виступ Вєрки Сердючки на конкурсі 2007 року.

Фокус уважно стежить за перебігом подій на сцені у Відні.

В один момент на екрані зʼявився Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки, який вразив європейських і не тільки глядачів майже 20 років тому. Сам артист теж наразі перебуває у Відні.

Сердючка майже виграла Євробачення

12 травня 2007 року в Гельсінкі Данилко в образі Вєрки Сердючки з піснею Dancing Lasha Tumbai посів друге місце на Євробаченні. Срібна зірка на голові, дзеркальні костюми та неймовірна енергетика зробили Данилка головною зіркою європейських медіа.

Втім, тріумф миттєво перетворився на початок багаторічного цькування з боку Росії через кілька слів у пісні, які сусіди вирішили почути по-своєму (як "раша гудбай").

Іронія долі в тому, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Андрій Данилко справді змінив слова пісні. Тепер зі сцени звучить "Dancing Russia Goodbye".

Зокрема, Вєрка Сердючка готує гучне повернення на сцену Євробачення 2026 у Відні. Її виступ стане частиною масштабного возз’єднання легенд конкурсу у гранд-фіналі в суботу, 16 травня.

