Верку Сердючку вспомнили на Евровидении в Вене (фото)

В прямом эфире второго полуфинала Евровидения-2026 вспомнили легендарное выступление Верки Сердючки на конкурсе 2007 года.

Фокус внимательно следит за ходом событий на сцене в Вене.

В один момент на экране появился Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, который поразил европейских и не только зрителей почти 20 лет назад. Сам артист тоже сейчас находится в Вене.

Сердючка почти выиграла Евровидение

12 мая 2007 года в Хельсинки Данилко в образе Верки Сердючки с песней Dancing Lasha Tumbai занял второе место на Евровидении. Серебряная звезда на голове, зеркальные костюмы и невероятная энергетика сделали Данилко главной звездой европейских медиа.

Впрочем, триумф мгновенно превратился в начало многолетней травли со стороны России из-за нескольких слов в песне, которые соседи решили услышать по-своему (как "раша гудбай").

Ирония судьбы в том, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Андрей Данилко действительно изменил слова песни. Теперь со сцены звучит "Dancing Russia Goodbye".

В частности, Верка Сердючка готовит громкое возвращение на сцену Евровидения 2026 в Вене. Ее выступление станет частью масштабного воссоединения легенд конкурса в гранд-финале в субботу, 16 мая.

