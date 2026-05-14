Плагиат Джамалы и не только: Люксембург на Евровидении вляпался в скандал (видео)

После возвращения страны на конкурс несколько лет назад Люксембург продолжает делать ставку на современный поп-звук и стильную телевизионную подачу. Нынешний номер активно обсуждают и не всегда в положительном ключе.

Фокус рассказывает, почему к Еве Марии особое внимание в сети, в частности украинцев.

Люксембург на Евровидении

Босоногая девушка выходит на сцену, чем напоминает чем-то украинскую Мавку. И это не просто так. После победы на национальном отборе певица Ева Мария с песней Mother Nature столкнулась с волной обвинений в плагиате.

Производством телевизионного шоу и постановкой номеров для финалистов Люксембурга занимается украинская команда, которая имеет многолетний опыт работы с Евровидением. Поэтому в постановке Евы заметили "дерево жизни" от Джамалы, костюмы от Jerry Heil и освещение от Ziferblat, пишет Суспільне.

Более того, Mother Nature столкнулась с обвинениями в другом плагиате. Люди заметили сходство припева композиции с хитом британской певицы Birdy Keeping Your Head Up 2015 года. Музыкальные эксперты говорят, что ритмическая структура припева дублирует работу Birdy, что является серьезным нарушением правил конкурса. Песня должна быть полностью оригинальной и не содержать заимствований, из-за этого могут дисквалифицировать или попросить создать новую композицию. Впрочем, Ева Мария таки дошла до выступления во втором полуфинале.

Букмекеры пока прогнозируют Люксембургу 18-е место.

В комментариях люди часто вспоминают британский трек и постановку Джамалы 10 лет назад:

"Это слишком напоминает мне Keeping Your Head Up".

"Люксембург — это буквально копия песни Берди Keeping Your Head Up. Та же мелодия!"

"Мне очень нравится эта песня, но должен признать, что живой вокал был не таким сильным, как я надеялся. Однако трек все равно великолепен".

"Полный плагиат песни Birdy. Надо дисквалифицировать".

"Постановка очень похожа на песню Джамалы 1994 года".

