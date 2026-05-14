Представитель Молдовы на Евровидении нарвался на критику украинцев: детали скандала

Представитель Молдовы на Евровидении-2026 Satoshi (Влад Сабажук) попал в скандал в украинском сегменте соцсетей.

В сети завирусилось видео, в котором певец говорит, что не против русского языка и культуры. Иван Люленов уже объяснил, почему не стоит "кенселить" Satoshi.

Скандал с Satoshi

Рэпер в интервью отстаивал свое право слушать русскую музыку, говорить на русском. И еще он дружит с тем самым эстонским певцом Томми Кешем, который активно сотрудничает с россиянами.

Еврофаны быстро разнесли нарезку высказываний Satoshi из подкаста, который вышел в декабре 2025 года.

"Я не сторонник отмены музыки на русском, это точно, мне это кажется нездоровым. Я воспринимаю все русское культурное наследие, которое я впитал в себя, абсолютной фичей, но никак не багом", — говорил парень.

В то же время на том же подкасте певец высказывается против войны, пророссийской власти в Молдове и артистов, которые поддерживают российское вторжение в Украину. При этом сам Satoshi не поет на русском и выпускает треки на румынском.

Между тем украинский певец молдавского происхождения Иван Люленов объяснил, почему того не надо "кенселить" за отношение к русскому.

"Абсолютно адекватное мнение человека из Молдовы! Там другой контекст. В Молдове не было тревог и обстрелов. Поэтому там более лояльное отношение к "русскому языку" и т.д. Как бы меня и вас это не харило. Сатоши более адекватный человек, который за проевропейскую Молдову и точно поддерживает Украину. Но если вы ждете, что у него на груди тату Тараса Шевченко, он слушает "Жадана" и читает Лачена в тг. То нет. У людей вне Украины реальность очень отличается", — написал Люленов.

Satoshi в Киеве Фото: Instagram

Отметим, что Satoshi приезжал в Киев и выступал на Нацотборе в феврале этого года.

