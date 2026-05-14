Представник Молдови на Євробаченні нарвався на критику українців: деталі скандалу

Представник Молдови на Євробаченні-2026 Satoshi (Влад Сабажук) потрапив у скандал в українському сегменті соцмереж.

У мережі завірусилося відео, у якому співак каже, що не проти російської мови та культури. Іван Люленов уже пояснив, чому не варто "кенселити" Satoshi.

Скандал із Satoshi

Репер в інтервʼю відстоював своє право слухати російську музику, говорити російською. І ще він дружить з тим самим естонським співаком Томмі Кешем, який активно співпрацює з росіянами.

Єврофани швидко рознесли нарізку висловів Satoshi з подкасту, який вийшов у грудні 2025 року.

"Я не прихильник скасування музики російською, це точно, мені це здається нездоровим. Я сприймаю всю російську культурну спадщину, яку я ввібрав у себе, абсолютною фічею, але ніяк не багом", — казав хлопець.

Водночас на тому ж подкасті співак висловлюється проти війни, проросійської влади у Молдові та артистів, які підтримують російське вторгнення в Україну. При цьому сам Satoshi не співає російською і випускає треки румунською.

Тим часом український співак молдовського походження Іван Люленов пояснив, чому того не треба "кенселити" за ставлення до російського.

"Абсолютна адекватна думка людини з Молдови! Там інший контекст. В Молдові не було тривог і обстрілів. Тому там лояльніше ставлення до "російського язика" і т.д. Як би мене і вас це не харило. Сатоші адекватніша людина, яка за проєвропейську Молдову і точно підтримує Україну. Але якщо ви чекаєте, що в нього на груді тату Тараса Шевченко, він слухає "Жадана" і читає Лачена в тг. То ні. У людей поза Україною реальність дуже відрізняється", — написав Люленов.

Satoshi в Києві Фото: Instagram

Зазначимо, що Satoshi приїжджав до Києва та виступав на Нацвідборі в лютому цього року.

