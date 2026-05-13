Не тільки Кончита Вурст: найскандальніші учасники Євробачення, яких запамʼятали надовго (відео)

Кончита Вурст давно стала символом епатажного Євробачення — бородата діва у блискучій сукні викликала хвилю суперечок і водночас принесла Австрії перемогу у 2014 році з піснею Rise Like a Phoenix.

Фокус розповідає про інших учасників, яких фанати досі згадують через їхні виступи, образи або скандали.

Вєрка Сердючка — "Russia goodbye" чи "Lasha Tumbai"?

У 2007 році Україну представляла Вєрка Сердючка з піснею Dancing Lasha Tumbai. Срібний костюм, зірка на голові та шалена енергетика зробили номер культовим.

Але головний скандал виник через рядок, який багатьом почувся як "Russia goodbye". Російські медіа тоді вибухнули обуренням, хоча Андрій Данилко наполягав, що це не так. Втім, після початку великої війни справді зазвучало "раша гудбай".

Вєрка Сердючка "підірвала" сцену Євробачення

Lordi — монстри, які перемогли

До 2006 року важко було уявити, що Євробачення виграє хард-рок гурт у костюмах монстрів. Але фінські Lordi з піснею Hard Rock Hallelujah перевернули конкурс. Частина глядачів була в шоці від "страшних масок", інші — у захваті. У результаті це стала одна з найяскравіших перемог в історії шоу.

Відео дня

Lordi виступили у 2006 році

Hatari — політичний протест

Ісландський гурт Hatari у 2019 році привіз BDSM-естетику, антикапіталістичний меседж і дуже агресивний індастріал-поп. Але найбільший скандал стався у фіналі, коли музиканти показали палестинські прапори під час оголошення результатів. Організатори конкурсу тоді оштрафували ісландського мовника.

Hatari у 2019 році

Måneskin — перемога та чутки про наркотики

Після перемоги Італії у 2021 році соцмережі вибухнули через відео, де фронтмен гурту Даміано Давід нахиляється над столом у грінрумі. У мережі почали ходити чутки про наркотики. Співак це заперечив і добровільно пройшов тест, який виявився негативним.

Måneskin стали світовими зірками після перемоги у 2021 році

Індик від Dustin the Turkey

Ірландія у 2008 році відправила на конкурс маріонетку-індика. Dustin the Turkey виконав комічну пісню Irelande Douze Pointe. Для одних це був геніальний тролінг Євробачення, для інших — повний абсурд. До фіналу номер не пройшов, але запам’ятався всім.

Індик, якого ніхто не очікував

Käärijä — зелений болеро та хаотичний рейв

Фінський артист у 2023 році став вірусним ще до фіналу. Його пісня Cha Cha Cha з дивним міксом металу, рейву й попу, а також яскравий неоново-зелений образ розділили аудиторію. Багато фанатів вважали, що саме Käärijä мав перемагати того року, але цього не сталося.

Käärijä став зіркою Євробачення-2023

Перформанс Windows95man

Один із найбільш мемних номерів останніх років. Представник Фінляндії у 2024 вийшов у крихітних джинсових шортах і побудував номер на абсурдному гуморі та естетиці 90-х. Виступ миттєво розлетівся соцмережами.

Windows95man

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Після першого півфіналу Євробачення-2026 у Відні 12 травня букмекери оновили свої прогнози: Україна увійшла в десятку.

Ноам Беттан з Ізраїлю виступив під номером 10 на сцені у Відні на фоні гучного скандалу.

Також Фокус зібрав найсмішніші меми з першого півфіналу Євробачення.