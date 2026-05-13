Не только Кончита Вурст: самые скандальные участники Евровидения, которых запомнили надолго (видео)
Кончита Вурст давно стала символом эпатажного Евровидения — бородатая дива в блестящем платье вызвала волну споров и одновременно принесла Австрии победу в 2014 году с песней Rise Like a Phoenix.
Фокус рассказывает о других участниках, которых фанаты до сих пор вспоминают из-за их выступлений, образов или скандалов.
Верка Сердючка — "Russia goodbye" или "Lasha Tumbai"?
В 2007 году Украину представляла Верка Сердючка с песней Dancing Lasha Tumbai. Серебряный костюм, звезда на голове и бешеная энергетика сделали номер культовым.
Но главный скандал возник из-за строчки, которая многим послышалась как "Russia goodbye". Российские медиа тогда взорвались возмущением, хотя Андрей Данилко настаивал, что это не так. Впрочем, после начала большой войны действительно зазвучало "раша гудбай".
Lordi — монстры, которые победили
До 2006 года трудно было представить, что Евровидение выиграет хард-рок группа в костюмах монстров. Но финские Lordi с песней Hard Rock Hallelujah перевернули конкурс. Часть зрителей была в шоке от "страшных масок", другие — в восторге. В итоге это стала одна из самых ярких побед в истории шоу.
Hatari — политический протест
Исландская группа Hatari в 2019 году привезла BDSM-эстетику, антикапиталистический месседж и очень агрессивный индастриал-поп. Но самый большой скандал произошел в финале, когда музыканты показали палестинские флаги во время объявления результатов. Организаторы конкурса тогда оштрафовали исландского вещателя.
Måneskin — победа и слухи о наркотиках
После победы Италии в 2021 году соцсети взорвались из-за видео, где фронтмен группы Дамиано Давид наклоняется над столом в гринруме. В сети начали ходить слухи о наркотиках. Певец это отрицал и добровольно прошел тест, который оказался отрицательным.
Индик от Dustin the Turkey
Ирландия в 2008 году отправила на конкурс марионетку-индика. Dustin the Turkey исполнил комичную песню Irelande Douze Pointe. Для одних это был гениальный троллинг Евровидения, для других — полный абсурд. В финал номер не прошел, но запомнился всем.
Käärijä — зеленый болеро и хаотичный рейв
Финский артист в 2023 году стал вирусным еще до финала. Его песня Cha Cha Cha со странным миксом металла, рейва и попа, а также яркий неоново-зеленый образ разделили аудиторию. Многие фанаты считали, что именно Käärijä должен был побеждать в том году, но этого не произошло.
Перформанс Windows95man
Один из самых мемных номеров последних лет. Представитель Финляндии в 2024 вышел в крошечных джинсовых шортах и построил номер на абсурдном юморе и эстетике 90-х. Выступление мгновенно разлетелось по соцсетям.
