Не только Кончита Вурст: самые скандальные участники Евровидения, которых запомнили надолго (видео)

Кончита Вурст давно стала символом эпатажного Евровидения — бородатая дива в блестящем платье вызвала волну споров и одновременно принесла Австрии победу в 2014 году с песней Rise Like a Phoenix.

Верка Сердючка — "Russia goodbye" или "Lasha Tumbai"?

В 2007 году Украину представляла Верка Сердючка с песней Dancing Lasha Tumbai. Серебряный костюм, звезда на голове и бешеная энергетика сделали номер культовым.

Но главный скандал возник из-за строчки, которая многим послышалась как "Russia goodbye". Российские медиа тогда взорвались возмущением, хотя Андрей Данилко настаивал, что это не так. Впрочем, после начала большой войны действительно зазвучало "раша гудбай".

Lordi — монстры, которые победили

До 2006 года трудно было представить, что Евровидение выиграет хард-рок группа в костюмах монстров. Но финские Lordi с песней Hard Rock Hallelujah перевернули конкурс. Часть зрителей была в шоке от "страшных масок", другие — в восторге. В итоге это стала одна из самых ярких побед в истории шоу.

Hatari — политический протест

Исландская группа Hatari в 2019 году привезла BDSM-эстетику, антикапиталистический месседж и очень агрессивный индастриал-поп. Но самый большой скандал произошел в финале, когда музыканты показали палестинские флаги во время объявления результатов. Организаторы конкурса тогда оштрафовали исландского вещателя.

Måneskin — победа и слухи о наркотиках

После победы Италии в 2021 году соцсети взорвались из-за видео, где фронтмен группы Дамиано Давид наклоняется над столом в гринруме. В сети начали ходить слухи о наркотиках. Певец это отрицал и добровольно прошел тест, который оказался отрицательным.

Индик от Dustin the Turkey

Ирландия в 2008 году отправила на конкурс марионетку-индика. Dustin the Turkey исполнил комичную песню Irelande Douze Pointe. Для одних это был гениальный троллинг Евровидения, для других — полный абсурд. В финал номер не прошел, но запомнился всем.

Käärijä — зеленый болеро и хаотичный рейв

Финский артист в 2023 году стал вирусным еще до финала. Его песня Cha Cha Cha со странным миксом металла, рейва и попа, а также яркий неоново-зеленый образ разделили аудиторию. Многие фанаты считали, что именно Käärijä должен был побеждать в том году, но этого не произошло.

Перформанс Windows95man

Один из самых мемных номеров последних лет. Представитель Финляндии в 2024 вышел в крошечных джинсовых шортах и построил номер на абсурдном юморе и эстетике 90-х. Выступление мгновенно разлетелось по соцсетям.

