Плагіат Джамали і не тільки: Люксембург на Євробаченні вляпався у скандал (відео)

Після повернення країни на конкурс кілька років тому Люксембург продовжує робити ставку на сучасний поп-звук і стильну телевізійну подачу. Цьогорічний номер активно обговорюють і не завжди в позитивному ключі.

Фокус розповідає, чому до Єви Марії особлива увага в мережі, зокрема українців.

Люксембург на Євробаченні

Босонога дівчина виходить на сцену, чим нагадує чимось українську Мавку. І це не просто так. Після перемоги на національному відборі співачка Єва Марія з піснею Mother Nature стикнулася з хвилею звинувачень у плагіаті.

Виробництвом телевізійного шоу та поставленням номерів для фіналістів Люксембурга займається українська команда, яка має багаторічний досвід роботи з Євробаченням. Тому в постановці Єви помітили "дерево життя" від Джамали, костюми від Jerry Heil та освітлення від Ziferblat, пише Суспільне.

Ба більше, Mother Nature зіткнулася зі звинуваченнями в іншому плагіаті. Люди помітили схожість приспіву композиції з хітом британської співачки Birdy Keeping Your Head Up 2015 року. Музичні експерти кажуть, що ритмічна структура приспіву дублює роботу Birdy, що є серйозним порушенням правил конкурсу. Пісня має бути повністю оригінальною і не містити запозичень, через це можуть дискваліфікувати або попросити створити нову композицію. Втім, Єва Марія таки дійшла до виступу у другому півфіналі.

Єва Марія

Букмекери наразі прогнозують Люксембургу 18-те місце.

Реакція мережі

У коментарях люди часто згадують британський трек та постановку Джамали 10 років тому:

"Це надто нагадує мені Keeping Your Head Up".

"Люксембург — це буквально копія пісні Берді Keeping Your Head Up. Та сама мелодія!"

"Мені дуже подобається ця пісня, але мушу визнати, що живий вокал був не таким сильним, як я сподівався. Однак трек все одно чудовий".

"Повний плагіат пісні Birdy. Треба дискваліфікувати".

"Постановка дуже схожа на пісню Джамали 1994".

