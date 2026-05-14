"Лети в шпаківню": Данилко потролив Leléka на Євробаченні (відео)

Уже сьогодні відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026, де Україну у Відні представляє співачка Leléka.

Українська делегація представлена зірками конкурсу — Андрій Данилко, Джамала та Руслана. Кадрами зустрічі з попередниками Leléka поділилася в Telegram-каналі.

Данилко не впізнав Leléka

Під час першої зустрічі українських зірок сталася курйозна ситуація: Андрій Данилко спочатку не одразу впізнав Leléka. На його запитання "А хто ви?" хтось поруч відповів: "Leléka".

Після цього музикант з посмішкою сказав: "Ой, не впізнав, багата будете. Лети до мене, лети в шпаківню".

Чи може Україна перемогти на Євробаченні?

Шанси представниці України, співачки Leléka, на перемогу несподівано впали після генеральної репетиції. Перед першим півфіналом Вікторія посідала 11-те місце в рейтингу, згодом піднялася на 10-ту сходинку, а тепер знову випала з топ-10.

Перед Україною йдуть Мальта, Болгарія, Італія, Румунія, Франція, Ізраїль, Австралія, Данія, Греція та Фінляндія. Останній давно пророкують перемогу.

