Україна випала з топ 10 у ставках букмекерів Євробачення: хто може перемогти

Українська співачка Leléka опустилася в рейтингу букмекерів Євробачення-2026 після генеральної репетиції. Вікторія випала з топ-10.

Про це свідчать дані на сайті eurovisionworld.com станом на вечір 14 травня — дня, коли якраз проходитиме другий півфінал.

Шанси представниці України, співачки Leléka, на перемогу впали. Перед першим півфіналом Вікторія посідала 11-те місце в рейтингу, згодом піднялася на 10-ту сходинку, а тепер знову випала з топ-10.

Перед Україною йдуть Мальта, Болгарія, Італія, Румунія, Франція, Ізраїль, Австралія, Данія, Греція та Фінляндія. Останній давно пророкують перемогу.

Відома скрипалька-віртуозниця Лінда Лампеніус та харизматичний рок-виконавець Піт Паркконен з Фінляндії ще перед тим, як вийти на сцену у столиці Австрії, привернули увагу букмекерів.

Фінляндія лідирує з 37% після "вогняного" виступу в півфіналі. Унікальне поєднання класики та року від фінського дуету давно робить їх головними претендентами на перемогу.

Постановка країни вражає масштабністю: на сцені Wiener Stadthalle було задіяно складні піротехнічні ефекти.

