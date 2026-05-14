Украина выпала из топ 10 в ставках букмекеров Евровидения: кто может победить

Украинская певица Leléka опустилась в рейтинге букмекеров Евровидения-2026 после генеральной репетиции. Виктория выпала из топ-10.

Об этом свидетельствуют данные на сайте eurovisionworld.com по состоянию на вечер 14 мая — дня, когда как раз будет проходить второй полуфинал.

Ставки букмекеров

Шансы представительницы Украины, певицы Leléka, на победу упали. Перед первым полуфиналом Виктория занимала 11-е место в рейтинге, впоследствии поднялась на 10-ю строчку, а теперь снова выпала из топ-10.

Перед Украиной идут Мальта, Болгария, Италия, Румыния, Франция, Израиль, Австралия, Дания, Греция и Финляндия. Последней давно пророчат победу.

Ставки букмекеров перед вторым полуфиналом Фото: скриншот

Кто может победить на Евровидении-2026

Известная скрипачка-виртуозница Линда Лампениус и харизматичный рок-исполнитель Пит Паркконен из Финляндии еще перед тем, как выйти на сцену в столице Австрии, привлекли внимание букмекеров.

Финляндия лидирует с 37% после "огненного" выступления в полуфинале. Уникальное сочетание классики и рока от финского дуэта давно делает их главными претендентами на победу.

Постановка страны поражает масштабностью: на сцене Wiener Stadthalle были задействованы сложные пиротехнические эффекты.

Финляндия на Евровидении-2026

