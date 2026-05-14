"Лети в скворечник": Данилко потролил Leléka на Евровидении (видео)

Уже сегодня состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2026, где Украину в Вене представляет певица Leléka.

Украинская делегация представлена звездами конкурса — Андрей Данилко, Джамала и Руслана. Кадрами встречи с предшественниками Leléka поделилась в Telegram-канале.

Данилко не узнал Лелеку

Во время первой встречи украинских звезд произошла курьезная ситуация: Андрей Данилко сначала не сразу узнал Leléka. На его вопрос "А кто вы?" кто-то рядом ответил: "Leléka".

После этого музыкант с улыбкой сказал: "Ой, не узнал, богата будете. Лети ко мне, лети в скворечник".

Может ли Украина победить на Евровидении?

Шансы представительницы Украины, певицы Leléka, на победу неожиданно упали после генеральной репетиции. Перед первым полуфиналом Виктория занимала 11-е место в рейтинге, впоследствии поднялась на 10-ю строчку, а теперь снова выпала из топ-10.

Перед Украиной идут Мальта, Болгария, Италия, Румыния, Франция, Израиль, Австралия, Дания, Греция и Финляндия. Последней давно пророчат победу.

