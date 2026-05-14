Сцену Євробачення "запалила" ефектна білявка з Кіпру (відео)

На сцену під час другого півфіналу Євробачення-2026 у Відні під номером 8 вийшла співачка з Кіпру, яка дуже візуально схожа на Шакіру.

Фокус стежить за перебігом подій на сцені в австрійській столиці.

Кіпр цьогоріч представляє ефектна білявка з кучерявим волоссям, дуже схожа на Шакіру, Antigoni. Вона привезла до Відня запальну пісню JALLA.

Виступ Кіпру на Євробаченні

Білявка із сонячного Кіпру ефектно запалила австрійську арену. Antigoni зʼявилася на сцені в мінісукні, за якою можна було побачити її сталевий прес і стрункі ноги. Виконавиця запалювала енергійними танцями разом зі своєю командою.

Дівчата з Кіпру енергійно крутили стегнами, не втрачаючи ритму.

Antigoni

За ставками букмекерів, Antigoni у гранд-фінал, який відбудеться 16 травня, має пройти.

А загалом Кіпру прогнозують 16-те місце. При цьому Україна наразі на 11-му місці рейтингу букмекерів.

