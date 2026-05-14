Сцену Евровидения "зажгла" эффектная блондинка с Кипра (видео)
На сцену во время второго полуфинала Евровидения-2026 в Вене под номером 8 вышла певица из Кипра, которая очень визуально похожа на Шакиру.
Фокус следит за ходом событий на сцене в австрийской столице.
Кипр в этом году представляет эффектная блондинка с кудрявыми волосами, очень похожая на Шакиру, Antigoni. Она привезла в Вену зажигательную песню JALLA.
Выступление Кипра на Евровидении
Блондинка из солнечного Кипра эффектно зажгла австрийскую арену. Antigoni появилась на сцене в мини-платье, за которым можно было увидеть ее стальной пресс и стройные ноги. Исполнительница зажигала энергичными танцами вместе со своей командой.
Девушки с Кипра энергично крутили бедрами, не теряя ритма.
По ставкам букмекеров, Antigoni в гранд-финал, который состоится 16 мая, должна пройти.
А в целом Кипру прогнозируют 16-е место. При этом Украина сейчас на 11-м месте рейтинга букмекеров.
