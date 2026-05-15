Папа с кумом и забитая маршрутка: сеть взорвалась мемами о втором полуфинале Евровидения

Второй полуфинал Евровидения-2026 запомнился зрителям не только песнями, но и волной ироничных мемов, мгновенно заполонивших украинские соцсети. Пользователи превратили яркие сценические образы и вокальные партии в меткие метафоры повседневной жизни, от семейных застолий до поездок в общественном транспорте.

Больше всего обсуждений вызвали визуальные ассоциации, где пафосные костюмы стали поводом для ностальгии по детству и домашнему быту. Фокус рассказывает о веселом творчестве украинцев на тему Евровидения.

Евровидение вызвало волну мемов

В частности, загадочные белые головные уборы участников Румынии сравнили с детскими экспериментами перед зеркалом, когда вместо дизайнерских вещей в ход шли обычные трусы из маминого шкафа. Трогательные же моменты мужской поддержки на сцене во время выступления Норвегии напомнили зрителям искренность и тепло традиционных украинских застолий между папой и кумом на третьем часу празднования.

Не обошли вниманием и тему моды, иронизируя над понятием "базового гардероба", который обычно покупается на распродажах и в результате выглядит как эпатажная смесь перьев и блесток.

Відео дня

Динамичные постановки с большим количеством людей, например выступление Дании, стали для украинцев идеальной иллюстрацией утренней поездки в переполненной маршрутке. В то же время экспрессивные движения на сцене представителей Румынии напомнили многим ту же решимость, с которой покупатель возвращается в кассу, если его обсчитали хотя бы на одну гривню.

Вокальное напряжение во время выступления LELEKA вызвало настоящий эмоциональный резонанс, который пользователи передали через мемы с испуганными животными и до предела напряженными пальцами ног в тапочках.

Общее состояние украинских зрителей лучше всего отразили кадры с уставшими ведущими, где спасательные жилеты и изможденные лица стали символом стойкости еврофанов, смотрящих шоу несмотря на очередную бессонную ночь. Даже ретро-стиль ведущих получил свою порцию юмора, превратившись в прогноз того, как будут выглядеть современные украинские музыканты через сорок лет.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В прямом эфире второго полуфинала Евровидения-2026 вспомнили легендарное выступление Верки Сердючки на конкурсе 2007 года.

Сцену Евровидения "зажгла" эффектная блондинка из Кипра.

Кроме того, певица из Люксембурга Ева Мария с песней Mother Nature столкнулась с волной обвинений.