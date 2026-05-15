У прогнозах Євробачення — гучні зміни: пʼятірка фаворитів змінилась, а Leléka втрачає позиції (фото)

Напередодні фінальних виступів на Євробаченні-2026 букмекери суттєво оновили свої прогнози, що призвело до помітних змін у першій п’ятірці претендентів на перемогу. Головною сенсацією став стрімкий злет Австралії, яка потіснила конкурентів, тоді як позиції України в загальному рейтингу дещо ослабли.

Фінляндія продовжує впевнено утримувати статус головного фаворита конкурсу, не залишаючи шансів суперникам на першій сходинці. Проте справжня боротьба розгорілася за наступні місця: Австралія здійснила потужний ривок і тепер посідає другу позицію, змістивши Грецію на третє місце. Про це стало відомо із сайту eurovisionworld.com.

Ізраїль також продемонстрував позитивну динаміку, піднявшись на четверту сходинку та витіснивши з п'ятірки Данію. Замикає оновлений топ-5 Румунія.

Що з шансами України?

Для української представниці Leléka ситуація наразі виглядає менш оптимістично. Після оновлення котирувань Україна опустилася з 11-го на 12-те місце. Хоча аналітики все ще прогнозують нам високий результат у фіналі, конкуренція в середині таблиці загострилася, що змусило букмекерів переглянути ймовірність перемоги нашої країни в бік незначного зниження.

Ставки букмекерів перед фіналом станом на 15 травня Фото: eurovisionworld.com

