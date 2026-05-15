В прогнозах Евровидения — громкие изменения: пятерка фаворитов изменилась, а Leléka теряет позиции (фото)

Накануне финальных выступлений на Евровидении-2026 букмекеры существенно обновили свои прогнозы, что привело к заметным изменениям в первой пятерке претендентов на победу. Главной сенсацией стал стремительный взлет Австралии, которая потеснила конкурентов, тогда как позиции Украины в общем рейтинге несколько ослабли.

Финляндия продолжает уверенно удерживать статус главного фаворита конкурса, не оставляя шансов соперникам на первой строчке. Однако настоящая борьба разгорелась за следующие места: Австралия совершила мощный рывок и теперь занимает вторую позицию, сместив Грецию на третье место. Об этом стало известно с сайта eurovisionworld.com.

Израиль также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись на четвертую строчку и вытеснив из пятерки Данию. Замыкает обновленный топ-5 Румыния.

Что с шансами Украины?

Для украинской представительницы Leléka ситуация сейчас выглядит менее оптимистично. После обновления котировок Украина опустилась с 11-го на 12-е место. Хотя аналитики все еще прогнозируют нам высокий результат в финале, конкуренция в середине таблицы обострилась, что заставило букмекеров пересмотреть вероятность победы нашей страны в сторону незначительного снижения.

Ставки букмекеров перед финалом по состоянию на 15 мая Фото: eurovisionworld.com

